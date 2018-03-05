Afrin Harekatı'ndan son dakika haberler... Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 45. gün. 20 Ocak'ta başlayan Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO Afrin'e ilerliyor.

Dün harekatta çok önemli gelişmeler yaşandı. Zeytin Dalı Harekâtında, Şeyh Hadid beldesi dâhil 7 yerleşim yeri ile Racu ve Cenderis’ten Afrin’e ulaşan yollar kontrol altına alındı.Terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın Afrin eksenindeki ilk savunma hattı ateş menziline girdi.

2777 TERÖRİST ETKİSİZ

Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2777 olarak açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 165'i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 777 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.





Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 44’üncü gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri büyük bir operasyon başlattığı terör bölgelerinde ilerleyişini sürdürdü.

TSK ve ÖSO birlikleri, dün de Afrin’in batısında bulunan stratejik öneme sahip Şeyh Hadid Beldesi’ni terörden temizledi. Böylece Bülbül ve Raco’nun ardından terör örgütü PKK/ PYD’nin elinde bulunan 3’üncü beldede kontrol sağlandı. PKK/PYD’li teröristlerin direniş göstermeden mevzilerini terk edip kaçtığı öğrenildi. Komando ve ÖSO birliklerinin beldedeki arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şeyh Hadid kırsalındaki Mustakan ve Arandi köylerini de PYD/PKK’dan temizleyen komandolar ve ÖSO güçleri, örgütün batıdaki savunma hattını kırıp ilçenin batısında hâkimiyeti ele geçirdi. Terörden arındırılan bölgelerde PYD’ye ait silah ve mühimmatlar bulundu. Teröristlerin bölgeden kaçarken tuzakladığı EYP ve mayınların bulunup imhası için çalışmalar başlatıldı.Raco’nun doğusunda da ilerleyişlerini sürdüren TSK ve ÖSO birlikleri, Hacı Halil ve Halilo köyleri ile yanındaki tepeyi ele geçirdi. Afrin’in kuzeydoğusunda bulunan stratejik öneme sahip Baflun Dağı ve Köyü’nde de 2 gün süren şiddetli çatışmalar sonucu F-16 savaş uçakları ve tankçı birliklerinin desteği ile kontrol sağlandı. Şeran Beldesi’ndeki Mehdanki ve Kefr Cenne bölgelerinde terör hedeflerine hava harekâtı düzenlendi.

Cinderes’i 3 koldan kıskaca alan TSK ve ÖSO güçleri, bazı noktalarda teröristlerle çatıştı. Cinderes ve çevresindeki terör mevzileri, sığınaklar, tüneller havadan ve karadan ateş altına alınırken, TSK ve ÖSO’nun büyük bir askerleri operasyon hazırlığında olduğu belirtildi. Cinderes hattında ilerleyen askeri birliklerin Afrin’e açılan kapı olan stratejik beldeye her an giriş yapabileceği bildirildi. Cinderes-Afrin arasındaki ana bağlantı yolunda bulunan Zuraybah Köyü’nde terör noktaları ve sığınakları vuruldu. Afrin’de PYD kontrolündeki 3 belde alınırken, batıda Mabetle, doğuda ise Şeran Beldesi’nin önem taşıdığı vurgulandı. Dün Şeran’a bağlı Ali Bedirli ile Kırıklı köylerinin de ele geçirildiği öğrenildi. Genelkurmay Başkanlığı da “müteakip harekât için önem taşıyan Şeyh Hadid Beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Baflun dahil 7 yerleşim yerinde kontrolün sağlandığını” ifade etti. Son 2 günde, Raco ve Cinderes’ten Afrin’e ulaşan karayollarının da kontrol altına alındığı kaydedildi.

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