TSK'nın 20 Ocak'ta başlattığı Afrin Harekatı 44. gününde devam ediyor. TSK ve ÖSO unsurları, Afrin merkezine ilerleyişini sürdürürken vatandaşlardan da yoğun destek geliyor. Bugün Afrin için bir araya gelen imamlar da Afrin'deki Mehmetçiklere desteklerini dile getirdiler.

İmamlar Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için dualar etti, bayrak açtı. Dua sırasında duygusal anlar yaşandığı da görüntülere yansıyor.

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