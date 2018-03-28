Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun ( ÖSO) Afrin’i teröristlerden temizlemesinin ardından, ilçede patlayıcılı tuzaklarına yönelik arama-tarama faaliyetleri dün de sürdürüldü. Birliklerin daha önce Fırat Kalkanı Harekâtı ile DEAŞ’tan temizlenen bölgelerle Zeytin Dalı Harekâtı’nda kontrol sağlanan alan arasındaki Tel Rifat’a yönelik konuşlanması da tamamlandı.

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre Halep-Afrin-Azez üçgeninin ortasında kalan stratejik beldeye bağlı Şeyh İsa ve çevresindeki köylere önceki akşam hava harekâtı düzenlendi. Ardından yaşanan çatışmalarda söz konusu köylerde kontrol sağlandı. Şeyh İsa’ya ÖSO kontrolünde sivillerin giriş yapmaya başladığı belirtildi. Ancak belde merkezine doğru ilerleyişin kontrollü sürdürüldüğü, Afrin’de olduğu gibi her türlü askeri manevranın titizlikle planlandığı ve aceleye getirilmediği öğrenildi. TSK’dan henüze harekâtın başladığına dair bir açıklama gelmedi.

Tel Rifat’a ait son insansız hava aracı görüntülerinde, ilçe merkezini çevreleyen geniş tarım arazilerine dev çukurlar kazıldığı göze çarpıyor. Yine kent merkezinin etrafına uzun ince savunma mevzileri kazıldığı ve bunların bir alanda birleştiği görülüyor. Merkeze yaklaşık 5 kilometre mesafede, teröristlerin toplanma noktası olarak kullandığı dikdörtgen bir arazide, tek katlı yapılar ve araçlar dikkat çekiyor.

STRATEJİK ÖNEMDE

Kritik Minnag Üssü’nden ise Rus askerlerinin çekildiği kaydedildi. Üssün bulunduğu stratejik noktaların temizlenmesiyle Afrin ve Azez bölgesinde PKK/PYD’nin elinde bulunan tüm lojistik ve ikmal yolları ele geçirilmiş olacak. Fırat’ın batısında terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolünde sadece Münbiç bölgesi kalacak.

BM: AFRİN’E YARDIM KONVOYU GİDECEK

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Afrin’e sınır ötesi insani erişimin mümkün olduğunu belirterek, “Türk hükümeti bugün (dün) bize bu konuda istekli olduğunu iletti ve biz de çok kısa sürede konvoy göndermeyi planlıyoruz” dedi.

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