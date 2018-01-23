TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde, dün ele geçirilen Burseya Dağı'nda yoğun çatışma yaşanıyor. Dün akşamdan bu yana çatışma sesleri kesilmedi.

3 AYRI CEPHE BİRLEŞTİRİLİYOR

Habertürk TV'de yer alan habere göre, TSK, Afrin harekatınde 8 kilometre derinde bir hat kuruyor. Yatay hareket eden birliklerle Afrin'de açılan 3 ayrı cephe birleştiriliyor. Dün, Azez'den TSK yeni bir cephe açmıştı.





Zeytin Dalı'ndan son kareler















































































































































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

Şu ana kadar 18 nokta terör örgütünden temizlendi.

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