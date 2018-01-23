TSK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda 4. güne girildi. Son dakika haberler gelmeye devam ediyor. İlk 3 gündeki operasyonlarda 170'ten fazla hedef vuruldu. Dün, Afrin'e yeni cephe Azez'den açıldı. Bölgenin kritik noktalarından Burseya Dağı ele geçirildi. TSK, Burseya Dağı bölgesindeki çatışmalarda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Kara operasyonunun yanı sıra savaş uçakları ve obüslerle de terör hedefleri vurulmaya devam ediyor. Şu ana kadar 18 nokta teröristlerden temizlendi.

BEŞTEPE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Receğ Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Güvenlik zirvesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklamada Afrin Harekatı'nın planlandığı şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye, bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Tam tersine, ülkemizin ayak bastığı her yerde insanlar barış ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, bunun en somut örneğidir.

Türkiye'nin öncelikli amacı sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan saygımız da bu operasyonun önemli gerekçeleri arasındadır. Bu ülkedeki Arap, Türkmen, Kürt kardeşlerimizin huzur, güven ve refah içinde bir Suriye’de yaşayabilmeleri için üzerimize düşenleri yapmayı, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun gereği olarak görüyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu, herhangi bir etnik gruba değil, sadece terör örgütlerine karşı yapılmaktadır.

Özgür Suriye Ordusu unsurları ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler, Afrin'de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha ederek, güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmektedir. Terörist unsurlarla sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyetimiz, her operasyonumuzda olduğu gibi burada da en üst düzeydedir.

Afrin'i bölücü terör örgütü mensuplarından temizlediğimizde, en büyük teşekkürü bu bölgede yaşayan kardeşlerimizden alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

KIRMIZI DOSYA DİKKAT ÇEKTİ

Zirvede çekilen fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önündeki kırmızı dosya da dikkat çekti.

HÜKÜMET MECLİS'İ BİLGİLENDİRECEK

Hükümet adına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak Meclis'i 30 Ocak Salı günü bilgilendireceği belirtildi.

SINIR HATLARINDAKİ TÜM İLETİŞİM NOKTALARI KESİLDİ

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin, 6 noktada terör örgütünün iletişim hatlarının tamamen kesildiğini belirtti. Çetin, "Şu an 12 kilometrelik bir alanda, Reyhanlı'dan Kilis'e kadar uzanan hatta terör örgütü PKK için önemli olan 6 nokta, sınır hattında kullandıkları bütün güzergahtaki bütün iletişim hatları kesilmiş durumda. Son 72 saat içerisindeki en önemli nokta sınır hattında terör örgütü PKK'nın iletişim hatlarının kesilmiş olması." dedi.

TOPÇU ATIŞLARI YAPILIYOR

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), topçu atışı yapılıyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırın Kilis-Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla top atışı gerçekleştiriyor.

Patlama sesleri, Kilis'in Suriye sınırındaki bazı köylerden de duyuluyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VİDEO KONFERANS İLE BİLGİ ALDI

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans aracılığıyla Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bölgedeki, Genelkurmay'daki ve KKK'deki komutanlardan bilgi aldı.

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