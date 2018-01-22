TSK harekatın 3. gününde Kilis'te bir askerin çatışmada şehit olduğunu duyurdu.

İHA'nın haberine göre; TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Öte yandan şehidin cenazesinin ambulansla Kilis'ten Gaziantep'teki Adli Tıp Kurumu'na getirildiği öğrenildi.

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