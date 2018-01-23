Afrin Harekatı'nda 2'inci acı haber geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun." dedi.
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 23, 2018
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Üsteğmen 30 yaşındaki Oğuz Kaan Usta şehit oldu.
ANTALYA'DAKİ AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın Antalya'da yaşayan ailesi yasta.
Şehit Üsteğmen Usta'nın (30) Muratpaşa ilçesindeki evine sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer, acı haberi eşi Saide Usta'ya verdi.
Usta'nın Türk bayrağı asılan evine gelen kayınvalidesi Hülya Üstüner ise "Çok erken gitti yavrum, hiç bir arada kalamadınız yavrum, çok erken oldu yavrum" diye gözyaşı döktü.
Şehit Usta'nın, emekli astsubay olan babası Canpolat Usta ile annesinin Ankara'da yaşadığı, Usta'nın bir süre önce tayininin çıktığı Kayseri'de görev yaptığı, harekat için Afrin'e gittiği öğrenildi.
Bu arada, şehit haberini alan Usta'nın komşuları ile asker arkadaşları, eve gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Şehit Üsteğmen Usta'nın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği ifade edildi.
ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz 1988 Ankara doğumlu olan ve Kayseri Dağ Komando Tugayı'nda görev yapmakta iken terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın bugün teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu belirtildi.
Evli ve 2,5 yaşında bir kız çocuğu bulunan şehidin eşinin Antalya'nın Serik ilçesinde öğretmenlik yaptığı aktarılan açıklamada, harekatta Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın da şehit düştüğü anımsatılarak, "Aziz şehitlerimize Cenabıhakk'tan rahmet diliyoruz. Şehidimizin kederli ailelerine ve yakınlarına sabırlar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
DÜN İLK ŞEHİT VERİLMİŞTİ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ unsurları ile girilen çatışmada Ankaralı Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit olmuştu.
GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA
Genelkurmay Başkanlığı şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile ilgili bir açıklama yayınladı.
"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
ŞEHİDİN NAAŞI SINIRDAN ALINDI
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevliyken Suriye'nin Ömer Uşağı kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi, cenaze aracıyla Öncüpınar Sınır Kapısından alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.