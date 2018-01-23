Afrin Harekatı'nda 2'inci acı haber geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Üsteğmen 30 yaşındaki Oğuz Kaan Usta şehit oldu.

ANTALYA'DAKİ AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın Antalya'da yaşayan ailesi yasta.

Şehit Üsteğmen Usta'nın (30) Muratpaşa ilçesindeki evine sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer, acı haberi eşi Saide Usta'ya verdi.

Usta'nın Türk bayrağı asılan evine gelen kayınvalidesi Hülya Üstüner ise "Çok erken gitti yavrum, hiç bir arada kalamadınız yavrum, çok erken oldu yavrum" diye gözyaşı döktü.

Şehit Usta'nın, emekli astsubay olan babası Canpolat Usta ile annesinin Ankara'da yaşadığı, Usta'nın bir süre önce tayininin çıktığı Kayseri'de görev yaptığı, harekat için Afrin'e gittiği öğrenildi.

Bu arada, şehit haberini alan Usta'nın komşuları ile asker arkadaşları, eve gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Üsteğmen Usta'nın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği ifade edildi.

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz 1988 Ankara doğumlu olan ve Kayseri Dağ Komando Tugayı'nda görev yapmakta iken terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın bugün teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu belirtildi.

Evli ve 2,5 yaşında bir kız çocuğu bulunan şehidin eşinin Antalya'nın Serik ilçesinde öğretmenlik yaptığı aktarılan açıklamada, harekatta Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın da şehit düştüğü anımsatılarak, "Aziz şehitlerimize Cenabıhakk'tan rahmet diliyoruz. Şehidimizin kederli ailelerine ve yakınlarına sabırlar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

DÜN İLK ŞEHİT VERİLMİŞTİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ unsurları ile girilen çatışmada Ankaralı Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit olmuştu.

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile ilgili bir açıklama yayınladı.

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞEHİDİN NAAŞI SINIRDAN ALINDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevliyken Suriye'nin Ömer Uşağı kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi, cenaze aracıyla Öncüpınar Sınır Kapısından alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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