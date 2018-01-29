Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'in batısında gerçekleştirdiği operasyonda stratejik 915. Tepe ele geçirildi.

Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin güneyindeki 915. Tepe'ye yönelik sabah saatlerinde başlayan operasyon sayesinde belde çevresinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı tüm hakim noktalar kontrol altına alındı.

BURSEYA DAĞI'NDA ÇATIŞMA ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Dün TSK unsurlarının, PKK/PYD/YPG'li teröristlerden ele geçirdiği Burseya Dağı'ndaki çatışma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

21 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI

AA'nın aktardığına göre, öğle saatlerinde teröristlerden arındırılan 915. Tepe'nin alınması ile harekatın 10. gününde Afrin'in beş beldesinde 15'i köy, biri köy altı yerleşim ile 5'i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki günlerinde, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı ve Mamel Uşağı köyleri ve 740.Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü ele geçirmişti.





Son dakika: Burseya Dağı'ndaki mevziler böyle görüntülendi









































Son dakika: Burseya Dağı'ndaki mevziler böyle görüntülendi

2. ORDU KOMUTANI TEMEL BURSEYA DAĞI'NDA

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, teröristlerden arındırılan Burseya Dağı'nda incelemelerde bulundu.



Temel, dün terör örgütünden temizlenen stratejik önemdeki Burseya Dağı'na gelerek durumu yerinde gördü. İncelemelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını da denetleyerek moral veren Temel, beraberindeki komutanlarla Burseya Dağı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ile tahkimatı değerlendirdi.

TSK'dan Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın 10. gününde, etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili olarak son dakika açıklama geldi. Açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur" denildi. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda terör hedefleri, Fırtına obüsleri ve F-16'lar ile de ateş altına alınıyor. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16'lar Afrin'deki terör hedeflerini vurdu.

AA'ya konuşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) özel operasyonlar komutanı Cemil Karmo, terör örgütü PYD/PKK'nın, Afrin'e Fırat Nehri’nin doğusundan yeni DEAŞ’lı gruplar getirdiğini öne sürdü.



AFRİN'İN KUZEYİNDE ELE GEÇİRİLEN TÜNEL BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Afrin'in kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye ait 300 metre uzunluğunda televizyonlu tünel böyle görüntülendi.

TSK'dan sabah saatlerinde Afrin Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 25 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce desteklenen dört Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen “Zeytin Dalı Harekâtı”, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

ATAK'LAR TERÖR HEDEFLERİNİ BÖYLE VURDU

KİLİS'TEN AZEZ BÖLGESİNE ASKERİ SEVKİYAT

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden peyderpey sevk edilen, mayına dayanıklı kirpi ve zırhlı personel taşıyıcı, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine doğru hareket etti. Sınır birliklerinden askeri konvoyun yanı sıra iş makineleri, vinç ve bayrak direklerinin yüklü olduğu tırlar da Azez'e doğru yola çıktı.

AA'nın aktardığına göre, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın da bölgeye hareket ettiği görüldü.





Zeytin Dalı'ndan son kareler

















































































































































































































































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

DİYARBAKIR 8. ANA JET ÜSSÜ'NDE F-16 HAREKETLİLİĞİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığına göre, Burseya Dağı'nın dün ele geçirilmesinin ardından Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde gece boyu hareketlilik yaşandı.

Gece saat 01.00 ile 03.00 arasında kalkan 4 F-16 savaş uçağı Afrin'deki terör hedeflerini bombaladı. Sabah da saat 06.00'dan itibaren F-16 savaş uçakları Afrin'e doğru yönelerek terör hedeflerine bomba yağdırdı.

Uçaklar güvenli bir şekilde üslerine dönerken bazı uçakların keşif amaçlı havalandığı belirtildi.

TERÖR HEDEFLERİ FIRTINA OBÜSLERİ İLE VURULUYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedefleri aralıklarla ateş altına alınıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 10'uncu gününde Kilis-Hatay hudut bölgesindeki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle zaman zaman atış gerçekleştiriliyor.

Terör örgütüne ait hedeflerden dumanlar yükselirken top sesleri, Kilis'in sınır hattındaki bazı köylerden duyuluyor.

Türk savaş uçakları da sınırda uçuş yapıyor.

AFRİN'E ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 10. GÜN

Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 10. güne girildi. 10 günde, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 557 olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, şu ana kadar 20 şehidin olduğunu, 7'sinin Mehmetçik, diğerlerinin ÖSO güçlerinden olduğunu söyledi.

TERÖR PROPAGANDASINDAN 311 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Afrin operasyonuna yönelik, sosyal medyadan terör propagandası yapan 311 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

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