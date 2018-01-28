Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya'da partisinin 6. Olağan il kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi. Burseya Dağı'ndaki operasyona ilişkin olarak Çorum'da yaptığı açıklamada, "Burseya Tepesi düşmek üzere" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya'daki açıklamasında, "Mehmedimiz Afrin'e doğru yürüyor. Burseya Dağı'nı da düşürdüler" diye konuştu.

"Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz" diyen Erdoğan, "Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. Ama 3.5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Daha sonra Amasya AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 20 şehidin olduğunu belirterek, "7'si Mehmedimiz diğerleri ÖSO'dan" dedi.

Erdoğan'ın AK Parti Amasya İl Kongresi'ndeki açıklamaları:

Hanımefendiler, beyefendiler, sizleri hasretle selamlıyorum. Kongremizin şehrimizi için, Amasya ile tüm ülkemiz için hayırlara vesile olmasın Allah'tan diliyorum. Türkiye ortalamasının üzerinde oranlarla bize olan desteğini ortaya koyan her bir Amasyalı kardeşime teşekkür ediyorum. Amasya, Osmanlı'ya şehzade, sultan ve paşa yetiştirmiştir. Amasya, Timur'un sarstığı Osmanlı'yı yeniden derleyip toplayan Çelebi Mehmet'in şehridir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın şehridir. Amasya, ince ruhlu padişah, Sultan Beyazıd'ın şehridir. Amasya, Kurtuluş Savaşı'na da yön veren bir şehir olmuştur. Bugün de Amasya, topraklarından tarih, destan akan bir şehirdir. Dün, Ferhat Şirin'e kavuşmak için bu yalçın kayaları delip su yolu açtığı bu şehrin bugün de güçlü Türkiye'ye giden yolun üzerindeki engelleri aşmanın öncülüğünü yapacağına ben inaniyorum. Siz inaniyor musunuz? Maşallah. Ülkemizin geleceği, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için mücadelenin en ön safında yer almaya hazır mıyız?

"ÖNCE BAŞKOMUTAN ÖNDE GİDECEK, SİZ DE ARKADAN GELECEKSİNİZ"

Tamam. Hazır mıyız? Maşallah. Geçen komuta kademesine sordum. İhtiyacımız var mı dedim, yeteriz dediler. İhtiyaç var dedikleri anda önce genel başkanınız, başkomutan önde gidecek, siz de arkadan geleceksiniz. Onun için durmak yok, yola devam.

"ŞU ANA KADAR 20 ŞEHİDİMİZ VAR, 7'Sİ MEHMEDİMİZ, DİĞERLERİ ÖSO'DAN"

Az önce rakamları tekrar aldım. 484 terörist ila cehenneme zümera. Şu anda bizim de ÖSO ordusundan ve Mehmetlerimizle toplamda 20 şehidimiz var. 7'si Mehmedimiz diğerleri ÖSO'dan.

Burseya Dağı tamam. Halloldu. Oradan bölgeye hakimiyet çok daha rahat olacak.

Bizim kimsenin toprağında, malında, mülkünde, ırzında, namusunda gözümüz yok. Ancak bizim inancımıza, ezanımıza, can ve mal güvenliğine tehdit olduğu zaman da gözümüz kimseyi görmez.

Birileri çıkmış, savaşa hayır diye bildiri yayınlıyor. Ana muhalefet partisinin kimi milletvekilleri de aynı koroya ortak oluyorlar. Bu zatlar, terör örgütü Suriye'de on binlerce insanı öldürürken, milyonlarca insanı evinden yurdundan ederken neredeydiler. Terör örgütüne 5 bin TIR silah verilirken 'savaşa hayır' demek hiç mi akıllarına gelmedi.

"TOPUNUZA DA 'HAYIR' DİYORUZ"

Terör örgütü öğretmenleri okul önlerinde, anneleri sokak ortasında, babaları evlatların gözü önünde, polisleri uyudukları yataklarında, kaymakamımızı masasının altına koydukları bomba ile odasında, Yasin Börüleri kıstırdıkları binada, binlerce masumu en savunmasız hallerinde katlederken bunlardan tek bir ses duydunuz mu? Sözde tabipler birliği 'savaşa hayır' diyor. Senin her yerin tabip olsa ne yazar. Sözde profesör. Senin her yerin profesör olsa ne yazar? Bunlar aydın falan değil, mankurt sürüsüdür. Bunlar 'savaşa hayır' diyerek aslında zulme 'evet' diyorlar. Asıl kirlilik budur. Amasya'dan Türk milleti adına bu güruha, topunuza da hayır diyoruz. Tıpkı daha önce benzer girişimleri yapanlar olduğu gibi bunları da millet ve devlet olarak hafızalarımıza kaydediyoruz.

Gezi olaylarında milletimizin irfanını gördük, 17-25 Aralık darbe girişiminde bu sağlam duruşu gördük. 2015 yılındaki, sandıkta ve hendeklerde girişilen bu sarsılmaz duruşa şahit oldu. 15 Temmuz'da milletimizin gerçekleştirdiği kıyam tarifi olmayan bir hadisedir. Fırat Kalkanı Harekatı bambaşka bir sayfanın açılışını gösteriyordu. Son olarak İdlib'de süren çatışmasızlık bölgeleri ve bölgelerin oluşturulması harekatı ve Zeytin Dalı operasyonu kararlılığımızı bir kez daha ispatlamıştır.

Viyadüklerle, köprülerle, geçit vermeyen dağları aştık.

2019'a kadar gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? Gençler şimdi de size sesleniyorum. 2019'a kadar Amasya'da ayak basmadık yer bırakmıyoruz, değil mi? Üniversiteli gençlerle birebir görüşmeye var mıyız, liseli gençlerle var mıyız? Amasya'nın gençleri Yavuz'a benziyor, Fatih'e benziyor. Maşallah.

"TÜRKLER GELDİ ARTIK GÜVENDEYİZ"

Afrin'de bölge halkı ne diyor biliyor musunuz? "Türkler geldi, artık güvendeyiz". Tüm sınırlarımızı teker teker temizleyecek, kardeşlerimizin evlerine dönmelerini böylece sağlayacağız.

2019 çok farklı olacak. Buna hazır mıyız? 2019 mart, 2019 kasım, hazır mıyız?

ERDOĞAN, AMASYA'DA VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya'da partisinin 6. Olağan il kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi. Burseya Dağı'ndaki operasyona ilişkin olarak Çorum'da yaptığı açıklamada, "Burseya Tepesi düşmek üzere" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya'daki açıklamasında, "Mehmedimiz Afrin'e doğru yürüyor. Burseya Dağı'nı da düşürdüler" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

"BURSEYA DAĞI'NI DA DÜŞÜRDÜLER"

Mehmedimiz Afrin'e doğru yürüyor. Burseya Dağı'nı da düşürdüler. Hamdolsun ele geçirildi. Bazı kendini bilmezler, sözde etiketi olanlar vs., onlara rağmen bitirdiler.

Avrupa Parlamentosu'na rağmen bitirdiler. AP'de bazı kendini bilmezler benim askerime işgal kuvveti diyor. Siz ceddinize bir bakın. Afrika'da neler yaptınız, neler yediniz bir bakın. Sizin tarihiniz işgallerle dolu, sömürgelerle dolu. Şu anda bunlar, bu ahlaksızlar, buyurun, Almanya'da terör örgütlerine, camilerimizi saldırtarak , cam çerçeve indirerek bunları polisleri ile beraber seyrediyorlar. Vatandaşlarım havalimanında, polislerin gözleri önünde, oradaki vatandaşlarımıza bu PKK'lılar, teröristler saldırırken sessiz duruyorlar.

"BİZ AFRİN'DE TOPRAK MERAKLISI DEĞİLİZ"

Bunlara işgalci kimdir, konuksever kimdir, onu biz öğreteceğiz. Afrin'e niye giriyoruz? Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. Ama 3.5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz.

"HER TÜRLÜ İMKANLARINI HAZIRLIYORUZ, ÖYLE GÖNDERİYORUZ"

Azez, Cerablus, El Rai, buraları aldık değil mi? 2 bin kilometre kare bu araziye şu anda 130 bin, bizdeki mülteci geri döndü. Şimdi onlar evlerine gittiler. Onların orada her türlü imkanlarını hazırlıyoruz, öyle gönderiyoruz.

Adalet devletin esasıdır, malın, paranın, pulun değil. Biz bununla da kalmadık. Şimdi, ÖSO ile Mehmetdim beraber. Beraber yürüyorlar. Fakat, bunu hazmedemeyenler de var.

Geçen sınıra gittim, dedim 'Ne durumdayız, yeter mi?' Komutan, 'Şu an sıkıntı yok' dedi. En ufak sıkıntı olduğunda önce ben ondan sonra siz yürüyeceksiniz. 15 Temmuz gecesi bu kardeşiniz 'Yürüyün meydanlara' dedi. Birisi de geldi, tankların arasından hemen Bakırköy'e sıyrıştı. O kişinin kim olduğunuz biliyorsunuz ama ona da siz Amasya'da haddini bildirmeniz lazım.

Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, F-16 oluruz, tanklarımızla, toplarımızla onları mağaralarında, inlerinde bitiririz. Şu anda bitiriyoruz. İçeride de dışarıda da. Bak, kar, bora, fırtına demedi benim Mehmedim. Ne diyordu şair? Kan, bora, fırtına sükun bulacak. Sana dinsizler, sana imansızlar selam duracak. Şimdi öyle olmuyor mu? Evelallah.

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