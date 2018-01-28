Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak TSK'dan 9. günde son dakika açıklama geldi. TSK'nın resmi internet sitesinden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "Gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur" denildi.

TSK'DAN BURSEYA DAĞI AÇIKLAMASI

TSK'dan ele geçirilen Burseya Dağı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ele geçirilmiştir. Bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir." denildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir.

BURSEYA DAĞI'NIN GÜNEYİNDEKİ KASTEL CÜNDO KÖYÜ TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

AA'nın aktardığına göre, TSK ve ÖSO unsurları, Zeytin Dalı Harekatı'nda Burseya Dağı'nın güneyindeki Kastel Cündo köyünü PYD/PKK'dan arındırdı.

BURSEYA DAĞI ELE GEÇİRİLDİ, TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ

BURSEYA DAĞI'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den sabah saatlerinde terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Burseya Dağı'na yönelik operasyon başlatmıştı. AA'nın aktardığına göre, stratejik önemdeki Burseya Dağı terör örgütünden ele geçirildi. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.

TOPLAM 18 NOKTA KURTARILDI

Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.

ÇATIŞMA ANLARI CANLI YAYINDA GÖRÜNTÜLENDİ! HEDEFLER BÖYLE BOMBALANDI

Yoğun çatışmaların yaşandığı Burseya Dağı'nın bombalanma anı Habertürk TV canlı yayınında görüntülendi. Kara birliklerinin Burseya Dağı'ndaki terör hedeflerini vurma anı, görüntülere net bir şekilde yansıdı.

İşte o anlar;

BURSEYA DAĞI'NDA MEVZİDEKİ ÇATIŞMA ANI, CANLI YAYINA YANSIDI

DHA muhabiri, Burseya Dağı'ndaki mevziden son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Bölgedeki çatışma sesleri de yayına yansıdı.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.

TSK'DAN AÇIKLAMA: 484 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.





Zeytin Dalı'ndan son kareler































































































































































































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Genelkurmay Başkanlığı, harekatın ilk günü yaptığı açıklamada, operasyonun Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esad rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın terör örgütü PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

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