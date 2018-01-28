Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'YE ELEŞTİRİ: BUNDAN SONRA TÜRKİYE SADECE SÖZE BAKMAYACAK

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti." dedi.

Bozdağ, "Sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yok eden ve askerimize, polisimize, güvenlik birimlerimize saldıran, bölgede PKK'nın devletleşmesine yol açan ve PKK'nın devletleştirilerek terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye Türkiye müsaade etmeyecektir. Bunun arkasında kim olursa olsun onlarla dişe diş mücadeleden de çekinmeyecektir." diye konuştu.

"MÜNBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSU DA BUNLARDAN TEMİZLENECEK"

Bozdağ, "ABD'li yetkililer ve başka destek verenler hedeflerinden vazgeçmediği ve bu hedefleri tamamen rafa kaldırıp buradaki bütün planları, organizasyonları dağıtmadığı sürece bu planları biz dağıtacağız, organizasyonları biz bozacağız. Münbiç de Fırat'ın doğusu da bunlardan temizlenecek." açıklamasında bulundu.

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