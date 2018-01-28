Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da önce vatandaşlara seslendi, ardından AK Parti Çorum İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, vatandaşlara hitabında Afrin harekatına ilişkin olarak son dakika açıklamasında, "Az önce komutanla görüştüm. 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı kaç oldu' dedim, '484' dedi. 'İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz' dedi" diye konuştu. Erdoğan, "Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere 20 şehidimiz var" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı hakkında, kongrede de konuşan Erdoğan, Burseya Dağı'nın alınmasının ardından çok daha emin bir şekilde yola devam edileceğini söyledi.

"SÖZDE PROFESÖRLER, SÖZDE SANATÇILAR..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neymiş bunlar savaş karşıtıymış, sınırların korunmasının yolu, YPG ile yaşanmasından geçiyormuş. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz be. Kan dökülmesine karşınız da bölücü örgüt Suriye'de on binlerce insanı vahşice katlederken niye gıkınız çıkmadı. Sözde profesörler, sözde sanatçılar siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız ya. Profesör, doçent, sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor?" diye konuştu.

Erdoğan'ın kongredeki açıklamaları:

Çorum'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şu anda dışarıda salonun içinden 3 kat daha fazla Çorumlu kardeşlerim vardı. Onları selamlamadan yapamazdık, şimdi sizinle beraberiz. Bugün bizi bir kez daha muhabbetle bizi karşılayan tüm vatandaşlarıma şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum.

Erol Olçok'u ve onun yiğit evladı Abdullah kardeşimi rahmetle yadediyorum. Onlar 15 Temmuz gecesi 'mesele vatansa gerisi teferruattır' diyerek bir ok gibi ileri atıldılar.

Afrin'de 20 kadar gerek Mehmetçik gerekse ÖSO olmak üzere şehitlerimiz var. Tüm şehitlerimizin ruhları için El Fatiha. İnşallah Afrin için komuta merkezinden, gittim, ziyaret ettim. İhtiyacımız var dendiği zaman önce ben ondan sonra da siz benimle beraber... Biz şu terbiye ile yetiştik: Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.

Meşhum gecede baba oğul şehadete yürüyerek nesilden nesile aktarılacak büyük bir kahramanlık destanını baba-evlat yazdılar. Allah bizden yanadır. Bunu Allahsızlar anlamaz.

"BURSEYA ALINDIĞI ANDAN İTİBAREN ÇOK DAHA EMİN BİR ŞEKİLDE YOLA DEVAM"

Bu sabah itibarıyla komutanımızla görüştüm ve şu an itibarıyla bu teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. Burseya tepesi de düşmek üzere. Alındığı andan itibaren çok daha emin bir şekilde yola devam. Bu asker büyük bir askerdir, güçlü bir askerdir. Güçlü bir ordudur.

2019 SEÇİMLERİ

Demokrasiye, milli iradeye sahip çıkan tüm Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yüzde 83'lük oy oranları ile Türkiye'de ilçeler arasında ilk yüze giren, Boğazkale, Uğurludağ, Bayat'a özellikle teşekkür ediyorum. Alaca, haydi bakalım yarışa. İnşallah 2019 seçimlerinde Çorum'dan daha iyi bir tablo bekliyoruz. Çorum bunu yapar mı? Çorum bunu başarır mı? Çorumlu kardeşlerim inşallah başkaları ile değil, kendisi ile yarışacak.

Çorum'u ruhumuzla seviyoruz. Unutmayın, aşk ile çalışan yorulmaz diyerek sizlerin desteğine mazhar olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2002'den beri şehirlerimiz, vatandaşlarımız arasında asla ayrım yapmadık. 15 yılda Çorum'a 12 milyar liralık yatırım yaptık. Çorum'u Hitit Üniversitesi ile buluşturduk. Bugün öğrenci sayısı 16 bin. Bizden önce Çorumlu kardeşlerim en basit ameliyatlar için Ankara'ya veya İstanbul'a gidiyordu. Biz inşa ettiğimiz 7 hastane ve 4 sağlık ocağı ile bu sıkıntıyı da önemli şekilde çözdük. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgenin en modern sağlık kuruluşlarından biri oldu. Hem şehit Erol kardeşime vefa borcumuzu bir nebze ödemiş olduk hem de Çorum'a şehir hastanesi konumunda bir sağlık tesisi kazandırdık.

2002 yılına kadar Çorum'da sadece 59 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 260 kilometre bölünmüş yol ilave ederek 319 kilometreye çıkardık.

Havalimanın olan mesafeyi hem süre hem yol olarak daha da kısaltmış olacağız. Kırkdilim Geçidi'ndeki sıkıntıyı da 2020'ye kadar tamamen çözüme kavuşturuyoruz. 3 Ocak'ta toplam bedeli 480 milyon lira olan yeni yol ve tünel projesinin ihalesini yaptık. Böyleyece Kırkdilim keyifle seyahat edilen bir güzergah haline gelecek.

Geliyorum hızlı trene. Bu hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. 286 kilometrelik, Samsun-Çorum-Ankara Hızlı Tren Hattı'nın proje ihalesini gerçekleştirdik. Hızlı tren hattı ile Çorum bir taraftan Karadeniz'e, bir taraftan Doğu Anadolu'ya bir taraftan da Akdeniz ve Ege bölgesine bağlanmış olacak. 15 adet sulama projeleri ile 146 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Sulama birliklerini de kaldırıyoruz. Bunlarla yürünmez. Büyük ihtimalle çalışmalar yapılıyor. Bu işi belediyeler vasıtası ile çözmenin gayreti içine gideceğiz. Çok ciddi bedeller ödettiler.

İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerimize de doğalgaz sağladık. Dodurga, Mecitözü ilçelerine de 2019 içinde doğalgazı getiriyoruz.Çorum turizmde büyük hamle yapabilecek potansiyele sahip. 5 bin yıllık tarihi ile Hattuşaş ve Alacahöyük ile, Selçuklu ve Osmanlı eserleri ile Çorum'da kültür turizmini canlandırmamız gerekiyor. Bu noktada bazı projeler olduğunu biliyorum.

2023'te Çorum'u her açıdan layık olduğu yere el birliği ile taşıyacağız.

Biz terörü bitirdikçe, terör örgütü tarihin en büyük zayiatını verdikçe birileri rahatsız oluyor. Hem ülke içinde hem de yurt dışında kimi çevreleri çok rahatsız ediyor. İkbalini Türkiye'nin tökezlemesine bağlayanların operasyonlarımızdan hayal kırıklığına uğraması doğaldır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Neymiş bunlar savaş karşıtıymış, sınırlarını korumasının yolu, YPG ile yaşanmasından geçiyormuş. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz be. Kan dökülmesine karşınız da bölücü örgüt Suriye'de on binlerce insanı vahşice katlederken niye gıkınız çıkmadı. Sözde profesörler, sözde sanatçılar siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız ya. Profesör, doçent, sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Biz savaş istemiyoruz, biz barış istiyoruz. Barış kanla tesis edilmez. Bunlar bunu yaptılar. Madem barışseversiniz, niçin bölücü örgüt mensupları, ailelerinin gözü önünde güvenlik görevlilerimizi şehit ederken 3 maymunu oynadınız. Hainler. Aybüke Hoca, genç bir öğretmenimiz şehit edilirken, vicdansızlar niçin sesiniz çıkmadı? Polislerimiz şehit edilirken niye sesiniz çıkmadı? Onların kanı yerde kalmayacak.

Teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. 'Eşim canlı veya şehit. Beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler' dedi. Eşi bunu söylüyor. Dedim ki, biz her türlü adımları atıyoruz. Elimizde terör örgütünden çok kişi var. Biz ne yapacak yapacak ulaşacağız. Biraz sabırlı olun. Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken be ahlaksızlar, be adiler siz ne konuşuyosunuz. Bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz. Profesör olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Burası sözün bittiği yerdir bu böyle bilinsin. Niçin bugüne kadar bir keze olsun bölücü örgütün evinden kovduğu milyonlarca Suriyeli için bir açıklama yapmadınız? Utanmadan bugün bize barıştan, adaletten bahsedeceksiniz.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

O namlular nerede yapılıyor, lütfedersen hediye edeyim. Olur ya belki bir gün lazım olur. Partinin içindeki milletvekilin de biliyor da sen bilemiyorsun.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İL KONGRESİ ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ



Erdoğan'ın açıklamaları:

Çorum bugün bir başkasın. Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler. Sizleri bu anlamlı buluşmada, 6. olağan kongremizde en kalbi duygularla selamlıyorum. Kardeşlerim, bugün bu hava şartlarına rağmen, burada sımsıcak bir hava oluşturdunuz. Bu gönüllerinizin sıcaklığını hissediyorum. Sizler inanıyorum ki bu uzun yolculukta bugüne kadar yiğidin harman olduğu yerde bizi yalnız bırakmadınız. İnaniyorum ki bundan sonra da bırakmayacaksınız. Yol olun, varlık olun gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya diyorduk. Bugün Afrin'e çıkarken böyle söylüyoruz.

"BİRAZ SONRA BURSEYA TEPESİNİ DE DÜŞÜRECEĞİZ"

Bak, 9. gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi. 484. Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, '484' dedi. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz. Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Bunlar daha iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Afrin'de devam eden bu mücadele İdlib'le sürecek.

Çıkmışlar şurayı şöyle, burayı böyle böleceğiz. Neyi bölüyorsunuz ya? Gabar'da ne olduk? F-16 olduk. Cudi'de, Tendürek'te F-16 olduk. Tank olduk bitirdik.

Paralel devlet. Demek ki bunun paralel devleti Pensilvanya'da. Bir kısmı batıda. Nereye kaçarsanız kaçın, arkanızdayız, kovalıyoruz sizi. Çorum'da varsa bildirin. Zira bunların kahrını daha fazla çekemeyiz. Hala kendilerine göre beddua seansı yapıyorlar. Bugüne kadar beddualarınız tutmadı, tutmayacak. Rabbim gerçek manada Müslüman'ın duasını kabul eder. Müslüman sıradan bir insan değildir.

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