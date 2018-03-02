Afyonkarahisar'da kasaplar arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 esnaf pompalı tüfekle yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay kent merkezinde bulunan Kasaplar Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen S.D. ile V.P., çarşı içerisinde sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslar iş yerlerinde bulunan pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu taraflardan her ikisi de yaralandı.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Vücuduna aldığı saçma darbesiyle ağır yaralanan S.D., olay yerine gelen ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada yaralanan V.P. ise başka bir ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kasaplar Çarşısı'nda emniyet ekipleri geniş çaplı güvenlik tedbirleri alırken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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