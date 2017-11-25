Afyonkarahisar'da 'Röveşatacı'dan sonra dubaya şut çeken genç çıktı!

İHA'nın haberine göre, ilginç olay, kentin en işlek caddelerinden biri olan Kadınana Caddesi'nde meydana geldi.

DUBAYA ŞUT ÇEKTİ!

Geçtiğimiz hafta gece geç saatlerde yaşanan ve güvenlik kameralarının kayıtta olduğu olayda, 2 genç, kaldırımda yürürken içlerinden birisi bir anda duruyor. Trafik dubasını gözüne kestiren şahıs penaltı kullanır gibi önce yavaş hareket ediyor. Şahıs bir anda koşar adımlar trafik dubasına yönelerek şut çeker gibi tekme atıp dubayı deviriyor. Tekmeleme esnasında elindeki içeceği de düşüren şahıs, daha sonra kaldırımdan içecek kutusunu alarak yanındaki arkadaşı ile olay yerinden uzaklaşıyor.

Olaydan yaklaşık 5 dakika sonra elinde bir poşetle tekrar kadraja giren gençlerden dubayı tekmeleyen şahıs bu defa yolun sağ tarafında duran bir iş yerine ait reklam panosuna vurarak onu da deviriyor. Gençlerin böyle bir şeyi neden yaptıkları ise belirsizliğini koruyor. Trafik dubası ve reklam panosu devrilen iş yeri sahibi ise gün ağardığında yaşananları kahkahalar ile güvenlik kamaralarından izliyor.

Gençlerin bu görüntüsü geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşanan "balona röveşata" atan genci akıllara getirdi.