Bu yıl 17.'si düzenlenecek Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, 2-12 Nisan tarihleri arasında genç yetenekleri ve alanında değerli sanatçıları müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. 10 gün boyunca sürecek olan festivalde, dünyaca ünlü sanatçılar, klasik müzik dehaları, edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimlerinin yer alacağı etkinlikte, bu yılın sürpriz konuğu ise edebiyat dünyasının önde gelen ismi Ahmet Ümit olacak.

Bu yıl, Afyon ve Prag arasındaki sanat birliğinin 13’üncü yılını kutlayan festival, İngiltere, Belgrad’a ve Fransa’dan da pek çok ünlü sanatçıyı da konuk olarak ağırlayacak. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’ne konaklama desteğinin yanı sıra, festival kapsamındaki sergi ve konserlere de ev sahipliği yapılarak bölge turizmine ve tanıtılmasına değer katılacak.

Programda neler var?

Hüseyin Başkadem’in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, her sene olduğu gibi bu sene de dopdolu bir programla sanat severlerin karşısında... 2 Nisan Pazartesi, üflemeli çalgılarla perdeyi açan Quartet Flautus Vocis’e, bir sonraki gün, geçtiğimiz sene de beğeniyle dinlenen ve “En İyi Çek Fagot Topluluğu” olarak adlandırılan Fagotik Quartet eşlik ediyor.

Petra Milarova, Natasa Mitrovic gibi piyanonun yıldızları da festivalde sahne alacak diğer konuklar arasında yer alıyor. Ülkemizin ilk Otizm engeli ile dünyaya gelen öğretim görevlisi ve Piyanisti Buğra Çankır'da piyanonun başına geçiyor. 2010 yılında İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Naci Özgüç yönetiminde ilk konserini veren keman virtüözü Aslı Ayben Özdemir, piyanoda kendisine eşlik edecek annesi Zümrüt Alivea ile nefesleri kesen performanslarıyla izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor.

Festivalin kapanışı ise Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin eserlerinden derlenmiş, semazen, ney, bendir eşliğinde Ali Düşenkalkar’ın Mevlana şiir ve öykülerinin sunumu ve yönetmenliğinde gerçekleştirilecek özel bir gösteri ile olacak.

Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali kapsamında, şehrin kültür ve sanat yaşamına ışık tutan söyleşiler de düzenlenecek. Nadir Ede’nin resim sergisi ise festival boyunca konuklara açık olacak.