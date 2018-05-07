Avustralyalı bilim adamlarından oluşan bir ekip, kronik ağrıları tespit eden dünyanın ilk kan testini gerçekleştirerek tıpta devrim yaratacak bir başarıya imza attı. Hücrelerdeki renk değişikliklerini saptayan kan tahlili sayesinde doktorlar, ağrının sebebini ve şiddetini kesin olarak saptayacak.

Yeni kan testinin mimarlarından olan nörolog Mark Hutchinson, “Bu kan testi, bizim için hastalara yeni bir pencere açacak çünkü sadece kesin teşhisi koyan bir alet olarak kalmayacak, ilaç yazma konusunda da daha iyi rehberlik etmemizi sağlayacak” dedi.

‘painHS’ adı verilen yeni testin tıp alanında kullanımına 18 ay içinde başlanabileceği açıklandı. Bu yeniliğin özellikle yatalak ve iletişim kuramayan hastalarla ilgilenen tıp çalışanlarının işini epey kolaylaştıracağı düşünülüyor.