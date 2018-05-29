Ahmet Taner Kışlalı Parkı hizmete açıldı

İzmir ve İzmirliler, 1999 yılında hain bir bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren siyasetçi ve yazar Ahmet Taner Kışlalı’yı unutmadı. İzmir Milletvekilliği ve Kültür Bakanlığı da yapan Kışlalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli’de 25 dönüm alan üzerine kurduğu parkta yaşatıldı. Ahmet Taner Kışlalı’nın adı verilen park, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Törene, Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı ile kızları Nilhan Nur Kışlalı, Dolunay Kışlalı Edis de katıldı.

ANISINI ANLATTI

HT Egeli'de yer alan habere göre, parkı dolduran binlerce İzmirlinin tezahüratları arasında kürsüye gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Türkiye’de umutları tazelemek istiyoruz. En büyük projemiz huzur. Bunu yapacağız” dedi. Alandaki heyecanlı topluluktan Ahmet Taner Kışlalı için birer Fatiha okumalarını isteyen İnce, onunla bir anısını da anlattı: “Yıllar önce Yalova’da Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanıyken kendisine telefon açmıştım. O zamanlar cep telefonu yoktu, evini aradım dedim ki ‘Yalova’da panel yapmak istiyoruz gelir misin?’ ‘Seve seve gelirim’ dedi. Kendisine Yalova’dan araç göndermeyi teklif ettim ama ‘bu ülkenin kaynakları o kadar bol değil, masrafa gerek yok otobüse biner gelirim’ dedi. Sonra gerçekten de otobüse bindi tevazu içinde. Otelde kartvizit bıraktım ev telefonumu da yazdım. Bir eksiği ihtiyacı olduğunda bana ulaşabilsin diye. Aradığında bana dedi ki ‘en son gittiğim kahvede ıhlamur içmek istedim ama yoktu, çay içtim.’ Ben de bahçemdeki ıhlamurdan ona bir torba ıhlamur yolladım.”

392 AĞAÇ VE KATALPA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nın 11 bin metrekaresini yeşil alan olarak düzenledi. Parkta, seyir terasları ve açık fitness alanları oluşturuldu. Ayrıca yeni nesil çocuk oyun alanları ile dinlenme ve toplanma mekanları hazırlandı. 3 bin 500 metrekare çim alan düzenlenen parka toplam 392 adet ağaç dikildi. Kışlalı’nın 1997 Eylül’ünde evinin önüne diktiği katalpa ağacının aynısı, kendi adını taşıyan parkın en özel köşesine yerleştirildi

EN SEVDİĞİ YER

İzmirlilerin Ahmet Taner Kışlalı’ya olan vefasından dolayı duygusal anlar yaşadığını dile getiren eşi Nilüfer Kışlalı, “Ahmet her konferansa gittiğinde ona ‘Hocam bir şey ister misin? ‘diye sorarlardı. Ahmet de her defasında ‘Benim kalacağım yer parka yakın olsun’ derdi. Parkları çok severdi, parklarda yürümeyi çok severdi. İnsanlar anıldığı sürece yaşar, bunu da biliyorum. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

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