Gecede eski aşıklar Cem Yılmaz ve Cansu Dere peş peşe sahneye çıktı. Cansu Dere daha sonra ilk kez Cem Yılmaz hakkında sorulan soruları cevapladı.

Cansu Dere'nin kendisinden ayrılıp yakın arkadaşı Ahu Yağtu'yla evlenen Cem Yılmaz hakkında "İçerde karşılaştık, neden selamlaşmayalım" şeklinde ılımlı açıklamaları herkesi şaşırttı.

Cansu Dere'nin bu tavrının bir dönem yediği içtiği ayrı gitmeyen Ahu Yağtu'yu da şaşırttığı iddia edildi.



Ahu Yağtu, dün gerilim efekti eşliğinde takipçilerini şaşırtan bir video paylaştı.

Ahu Yağtu'nun sosyal medya sayfasından argoda "Ancak rüyanda görürsün" anlamında olumsuzluk ifade eden ayıp bir el hareketi videosu yayınlaması şaşkınlıkla karşılandı.



Ahu Yağtu'nun takipçileri, bu videonun Cansu Dere'ye gönderme olduğunu öne sürdü.

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