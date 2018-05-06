Protokol koltukları ip gibi dizilmiş, arkada sergi sonrası dağıtılacak kuru patlıcan dolması, içli köfte ve taze naneli limonatalar sıralanmış, hemen arkamızda okuldan çıkan meraklı çocuklar ve onların anneleri, bir de gökyüzünde uçan uçurtmalar... Bu kendine has, yöresel sergi açılışında Ai Weiwei de olsaydı bir selfie çekmeyi ihmal etmezdi! HT Pazar'dan Ece Ulusum'un haberi...

Weiwei gelemedi ama eserleri geldi. Sanatçı, İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi’nde yapılan en kapsamlı sergisinden sonra “Ai Weiwei Mardin’de” adlı geniş bir seçkisiyle Mardin Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde. Üstelik bu sergide İstanbul’da yer almayan 2 video var. Çalışmalarında olduğu kadar sergi kurulumlarında da çok titiz olan sanatçı, Sabancı Müzesi ve ekibine o kadar güveniyor ki eserlerini bu sergi için onlara emanet etmiş ve yalnızca bir mimarını yollamış. Kendisine kurulum aşamasında sürekli fotoğraflar yollanıp onaylar alınmış.

Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer var. Günler öncesinden Mardin’e gelip tüm hazırlıkları yakından takip eden, artık kendisini Mardinli sayan Ölçer, “İstanbul’da açıldığı günden bu yana büyük coşkuyla ziyaret edilen Ai Weiwei sergisini Mardinlilerle buluşturmayı arzu ettik” diyor. “Umuyorum, ziyaretçilerimiz Mardin’in bu büyülü atmosferinde sergilenen eserleri izlerken Ai Weiwei gibi bir sanatçıyı tanıma fırsatı bulacaklar...” Sanatçının özellikle de “Batı’nın duyarsızlığı”nı anlatan eserlerini böyle bir yerde görmek ziyaretçileri ayrıca etkileyecek.

‘BANA YABANCI GELMEDİ’

Şehir merkezinde olan müzedeki her bir sergiyi sahiplenen, bu tip etkinliklerin kentlerine katkısının büyük olduğuna inanan Mardinliler Ai Weiwei’yi de çoktan benimsemiş. Birkaçı “yoldan geçen biri sorduğunda yanıt verebilsin” diye dükkânı bırakıp sergiyi görmeye gelmiş. Birini yakalıyorum... Sergiyi beğenip beğenmediğini sorunca, “Güzeldir, zaten çini bizim kültürümüzde vardır ondan yabancı gelmedi abla” diyor. Sanatçı da Osmanlı’daki çini kültürüne benzer işleri olduğunu söylemişti! Ne mutlu ki Mardin’de böyle etkinlikler düzenleniyor.

‘MARDİN'E KATKIDA BULUNMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ'





Serginin açılışında Dilek Sabancı da vardı. Sabancı, Mardin’i ne kadar önemsediğini ve yapacakları çok şey olduğunu söyleyip şu sözlerle devam etti: “Ne mutlu ki, müzemiz açıldığından bu yana 700 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Eğitim programlarıyla on binlerce Mardinli çocuğa ve gence kültür-sanat bilinci kazandırdı. Bugün sizlere Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nin 49 yıl süreyle Sabancı Vakfı’na tahsis edildiği müjdesini veriyorum. Biz Sabancı Vakfı olarak, müzemize her zamanki gibi en iyi şekilde sahip çıkacağız. Yeniden Mardin’de olmaktan, Mardin’e katkıda bulunmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz.”

4. Uluslararası Mardin Bienali’nin eş zamanlı sanat aktivitelerinin içinde yer alan “Ai Weiwei Mardin’de” sergisi 29 Temmuz’a kadar Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde.