SON DAKİKA! AİHM'den referandum kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi´nin referanduma ilişkin iptal başvurusunu reddettiğini açıkladı.

Açıklamada "16 Nisan 2017 günü gerçekleşen referandum sırasında anayasal düzenlemelerin değiştirilmesi gerekçesiyle CHP tarafından yapılan başvuru AİHM´nin çoğunluk oyuyla reddedilmiştir" denildi. Kararın nihai olduğu belirtildi.