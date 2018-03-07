Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı sağlıkla ilgili torba yasa taslağında yer alan aile hekimlerine ilişkin hükümlere tepki geldi. Aile hekimleri; ücretlerde artış, çalışma koşullarında iyileştirme talep etti. Aile hekimleri, nöbet uygulamasına karşı olduklarını bir kez daha yinelediler.

ACİLLERDE 11 BRANŞA ZORUNLU NÖBET GELİYOR!

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Aile Hekimleri Derneği Federasyonu Başkanı Akif Emre Eker, yaklaşık 23 bin aile hekimini ilgilendiren maddeleri dernek olarak incelediklerini belirtti. Eker, tespitlerini şöyle paylaştı:

YIPRANMA YOK: Sağlıkla ilgili torba yasa taslağında yıpranma, emeklilik ve sağlık çalışanlarına şiddete karşı konular yer almıyor.

ELEMAN DEĞİL: Hemşire, ebe gibi sağlık çalışanlarından “aile sağlığı elemanı” olarak söz edilmesinden çalışanlar rahatsız.

ÜCRETLER DÜŞTÜ: Enflasyon karşısında ücretler eriyor. Hekimlerin yükünü hafifletmek için birim sayısını artırdılar ancak hasta başı ücret alındığı için ücretler de düştü. Bu konularda net kayıplarımız var. Bu oran yüzde 30.

GİDERLERİ KARŞILAMIYOR: Aile Sağlığı Merkezlerimizin giderlerini karşılamaya yönelik ödenekler yetersiz. Ödeneklerde, iyileştirme yıllık bazda yüzde 10 civarında yapılıyor, gider kalemlerini oluşturan kısımlara yüzde 15-17 arası zam oluyor. Her yıl reel olarak kayıplar yaşanıyor.

İZİNLER: Yıllık izinler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. İzinlerin yönetmelikle değil kanunla belirlenmesi gerekiyor. Torba kanuna bununla ilgili bir madde eklenmesini bekliyoruz.

SAĞLIK RAPORLARI: İş yükümüzü ciddi olarak artıran “sağlık raporları’’ konusunda çalışma bir an önce yapılmalı. Aile hekimlerine, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yapabileceğinden fazla sorumluluk yükleniyor. Bu ciddi bir iş yükü.

NÖBET: Aile hekimlerine nöbet adı altında yeni bir uygulama veya gece çalışması gibi bir model olabileceği konuşuluyor. Aile hekimliği ile nöbet kelimesinin aynı cümlede anılması bile bizim için kabul edilemez. Geçmişte hastane acillerinde zorunlu nöbet uygulaması ile nelerin yaşandığı unutulmamalı. Birinci basamaktan kaynaklanmayan sorunların birinci basamak çalışanları üzerinden çözülemeyeceğini birçok kez söyledik.

ACİL SERVİSLERDEKİ YOĞUNLUK ARTIK İZLENECEK!