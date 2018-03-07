Kanada'da, 500'den fazla doktor ve sakin ile 150'den fazla tıp öğrencisi, maaş artışlarını protesto etmek için imza topladılar.

CNBC'de yer alan habere göre; topladıkları imzanın metninde şu bilgiler yer alıyordu: "Güçlü bir kamu düzenine inanan Quebec (Kanada'da bir eyalet)'te yaşayan doktorlar, tıp federasyonlarımızın yaptığı son maaş artışlarına karşı çıktık."

Grup, hemşireler ve hastalar mücadele ederken, onların aldığı yüksek maaşın rencide edici olduğunu söyledi.

Bildiride şu cümlelere yer verildi: "Hemşirelerimiz, büro elemanlarımız ve diğer profesyoneller çok zor çalışma koşullarıyla karşı karşıya kaldıklarından bu artışlar daha da şok ediyor, ancak hastalarımız gerekli servislere yeterince ulaşamıyor.

Biz, Quebec doktorları, doktorlara verilen maaş artışlarının iptal edilmesini ve sistem kaynaklarının sağlık çalışanlarının iyiliği için dağıtılmasını ve Quebec halkına layık sağlık hizmetlerinin sağlanmasını istiyoruz."

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