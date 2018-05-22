AK Parti Ankara milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin Ankara milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti Ankara milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

ANKARA 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

FATİH ŞAHİN

YALÇIN AKDOĞAN

ALİ İHSAN ARSLAN

MURAT YILDIRIM

FATMA ÖNCÜ

FAHRİ USTA

GÖKÇER DOĞAN

FEVZİ AYDIN

BÜŞRA SOYLU

MUAMMER CEMALOĞLU

ELİF RABİA TOPTANCI

ADİL CAN YILDIRIM

ANKARA 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUSTAFA DESTİCİ

LÜTFİYE SELVA ÇAM

EMRULLAH İŞLER

ORHAN YEGİN

ARİFE POLAT DÜZGÜN

ZEYNEP YILDIZ

AHMET FETHAN BAYKOÇ

ENES ŞİŞMAN

MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN

İBRAHİM ENES DURUAY

ONUR ALP BAŞAYAR

ANKARA 3. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET NACİ BOSTANCI

ASUMAN ERDOĞAN

NEVZAT CEYLAN

BARIŞ AYDIN

HACI TURAN

MERYEM GÖKA

TUNA KOÇ

KURTCAN ÇELEBİ

SERHAT BAYAR

DİLARA TABAK

MEHMET GÜNDOĞDU

MÜCAHİT EFE

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