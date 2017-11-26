AK Parti Burdur İl Başkanı istifa etti

AK Parti Burdur İl Başkanı Süleyman Faki, yaptığı açıklamada, 22 aydan bu yana büyük bir onur, gurur ve şerefle taşıdığım, yürüttüğü il başkanlığı görevini, bayrağı bir başka arkadaşına devretmek üzere ayrıldığını söyledi.

DHA'nın haberine göre; Faki, "11 Şubat 2016 tarihinde şahsıma tevdi edilen Burdur İl Başkanlığı'nı, bugüne kadar bir dava bilinci ve aşkıyla, milletimize hizmet için şahsım, milletvekillerim, il yönetim kurulu arkadaşlarım, teşkilatımızın tüm kademelerindeki başkan ve üyelerimle birlikte yerine getirmeye çalıştım" dedi.

Görev yaptığı süre boyunca Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün partililerden destek gördüğünü aktaran ve teşekkür eden Süleyman Faki, açıklamasında şunları kaydetti:



"31 Aralık 2017 Pazar günü saat 13.00'te Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla il kongremiz icra edilecektir. Şimdiden merkez ilçe ve il yönetimine seçilecek başkan ve üyelerimi kutluyor, bu kutlu yolculukta başarılar diliyorum."









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Burdur İl Başkanı

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