AK Parti Bursa milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin Bursa milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti Bursa milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

BURSA 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HAKAN ÇAVUŞOĞLU

MUSTAFA ESGİN

REFİK ÖZEN

EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

AHMET KILIÇ

GÜLTEN KAPICIOĞLU

SADETTİN CANGÜL

ARİF ÇELENK

MUHAMMED ERDOĞAN

ARİF BEKİR DANGAÇ

BURSA 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EFKAN ALA

OSMAN MESTEN

VİLDAN YILMAZ GÜREL

ZAFER IŞIK

MUHAMMET MÜFİT AYDIN

ATİLLA ÖDÜNÇ

AHMET YELİS

SELDA MERİÇ

BURCU YARAN

İSMAİL ÖZKAN

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