AK Parti'den muhalefete yasal değişiklikleri birlikte yapma çağrısı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mecliste geçmiş dönemde yaşanan tatsız olaylardan, çıkan kavgalardan herkesin yorulduğunu belirterek, "Siyasette gerilimi yüksek tutmak hiç kimseye fayda sağlamıyor. Bu kavgalara son verip yapılması zorunlu yasal değişiklikleri hep beraber yapma sorumluluğumuz var. İnanıyorum ki muhalefet de aklıselimle hareket ederek yaptığımız bu çağrıya olumlu karşılık verir." dedi.

Turan, 1 Ekim'de başlayacak olan yeni yasama yılı öncesinde soruları yanıtladı.

Yeni yasama yılı başlarken önemli gündem maddelerinin bulunduğuna işaret eden Turan, uyum kanunları ile TBMM İçtüzüğü'nde kapsamlı bir değişikliğin öncelikli konular içerisinde yer aldığını bildirdi.

Turan, muhalefet partilerinin, bu konunun sadece AK Parti'nin gündemiymiş gibi davrandığını aktararak, milletin, 16 Nisan'da yapılan referandumda anayasa değişikliğine onay vererek sistem değişikliğini sağladığına dikkati çekti. Bülent Turan, "Milletimizin bu kararı doğrultusunda Meclisin de uyum yasalarını çıkarması gerekiyor. Bundan dolayı referandum öncesindeki zıtlaşmaları, tartışmaları yeniden köpürtmek kimseye bir fayda sağlamadığı gibi milletimize de hakaret anlamına gelir. Bu tartışmaları geride bırakmak gerekiyor. Bizler, parlamento olarak milletin verdiği bu karara saygı duyup, kararın gereğini yerine getirmekle mükellefiz." diye konuştu.

Mecliste geçmiş dönemde yaşanan tatsız olaylardan, çıkan kavgalardan herkesin yorulduğuna işaret eden Turan, milletin de bu olumsuz tabloyu hak etmediğini ifade etti.

Siyasette gerilimi yüksek tutmanın hiç kimseye fayda sağlamadığını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Bu kavgalara bir son verip hep beraber yapılması zorunlu olan yasal değişiklikleri yapmak gibi bir sorumluluğumuz var. Milletin verdiği sorumluluktan kaçmak ne iktidara ne de muhalefete yakışır. İnanıyorum ki muhalefet de aklıselimle hareket ederek yaptığımız bu çağrıya olumlu bir karşılık verir."