AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Hatay il başkanlığına atama yapıldığını bildirdi.

Ataş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Hatay İl Başkanlığı'na İbrahim Güler'in getirildiğini duyurdu.

Ataş, atamanın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

— Mustafa ATAŞ (@mustafaatas) January 3, 2018

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER