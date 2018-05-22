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AK Parti İstanbul milletvekili adayları kimler? İşte 2018 AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi

AK Parti İstanbul milletvekili adayları belli oldu. AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. İşte AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi

22.05.2018 - 11:09 | Güncelleme:

AK Parti İstanbul milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin İstanbul milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti İstanbul milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

İSTANBUL 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BERAT ALBAYRAK
NURETTİN CANİKLİ
MUSTAFA ATAŞ
EROL KAYA
VEDAT DEMİRÖZ
RAVZA KAVAKCI KAN
OSMAN BOYRAZ
İSMET UÇMA
MİHRİMAH BELMA SATIR
AHMET BERAT ÇONKAR
HULUSİ ŞENTÜRK
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
EYÜP ÖZSOY
SERKAN BAYRAM
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
ŞEYMA DÖĞÜCÜ
AZMİ EKİNCİ
HURŞİT YILDIRIM
ALİ SEVİNÇ
TUĞBA ERCAN
SABRİ BALAMAN
ESMA ERSİN
MUSTAFA MİCAN
AHMET ÖZDİNÇ
İBRAHİM İLCİ
SEMANUR KOÇAL
RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
FEYZULLAH TUNA
FUAT KİNSİZ
AHMET AYHAN KAYAOĞLU
SİNEM DEMİR
MUHAMMET ALİ KUMRU
LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
OKTAY TAN

 

İSTANBUL 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

 

SÜLEYMAN SOYLU

FATMA BETÜL SAYAN KAYA

VOLKAN BOZKIR

ABDULLAH GÜLER

HASAN TURAN

SERAP YAŞAR

AZİZ BABUŞCU

ŞİRİN ÜNAL

CANAN KALSIN

AHMET HAMDİ ÇAMLI

MARKAR ESEYAN

MUSTAFA DEMİR

İFFET POLAT

İBRAHİM YASİN KIRICI

SALİH ÇAKIR

AYŞE BÖHÜRLER

SUNA TARHAN

AHMET HAMDİ GÖRK

HACI MEHMET BAYKURT

MUSTAFA ARABUL

BEYZA SINDIRAÇ

SERKAN HASER

AHMET YILDIZ

EMİNE ÇAKIR

HAMZA KULAKSIZ

SEVDE SENA DAĞLI

ENES KAŞKAŞ

HALİL POYRAZ

 

İSTANBUL 3. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

 

NUMAN KURTULMUŞ

MEHMET MUŞ

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

MEHMET DOĞAN KUBAT

TÜLAY KAYNARCA

HALİS DALKILIÇ

EMİNE SARE AYDIN YILMAZ

NEVZAT ŞATIROĞLU

ZAFER SIRAKAYA

RÜMEYSA KADAK

AHMET MÜCAHİT ARINÇ

MUSTAFA YENEROĞLU

ERKAN KANDEMİR

ŞAMİL AYRIM

ALEV DEDEGİL

YILDIZ SEFERİNOĞLU

ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET

MÜRTEZA ZENGİN

AYHAN OĞAN

HAŞİM TAŞKIRAN

RUKEN KİLERCİ

RASİM ERDOĞMUŞ

HATİCE BOZDAĞ

MEHMET UMUR

OYA EREN

BÜLENT DURGUN

ZEHRA ERCAN

ALİ ÇEZİK

HASENE ÇAPAR

SEDAT SAYIMOĞLU

CAHİT KESKİN

SİNAN KARŞIYAKA

HAYRİYE KUZU

MEHMET EMİN AŞIKKUTLU

MÜNİR EREN

 

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