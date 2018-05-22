AK Parti İstanbul milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.
Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.
AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
AK Parti'nin İstanbul milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti İstanbul milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...
İSTANBUL 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BERAT ALBAYRAK
NURETTİN CANİKLİ
MUSTAFA ATAŞ
EROL KAYA
VEDAT DEMİRÖZ
RAVZA KAVAKCI KAN
OSMAN BOYRAZ
İSMET UÇMA
MİHRİMAH BELMA SATIR
AHMET BERAT ÇONKAR
HULUSİ ŞENTÜRK
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
EYÜP ÖZSOY
SERKAN BAYRAM
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
ŞEYMA DÖĞÜCÜ
AZMİ EKİNCİ
HURŞİT YILDIRIM
ALİ SEVİNÇ
TUĞBA ERCAN
SABRİ BALAMAN
ESMA ERSİN
MUSTAFA MİCAN
AHMET ÖZDİNÇ
İBRAHİM İLCİ
SEMANUR KOÇAL
RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
FEYZULLAH TUNA
FUAT KİNSİZ
AHMET AYHAN KAYAOĞLU
SİNEM DEMİR
MUHAMMET ALİ KUMRU
LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
OKTAY TAN
İSTANBUL 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SÜLEYMAN SOYLU
FATMA BETÜL SAYAN KAYA
VOLKAN BOZKIR
ABDULLAH GÜLER
HASAN TURAN
SERAP YAŞAR
AZİZ BABUŞCU
ŞİRİN ÜNAL
CANAN KALSIN
AHMET HAMDİ ÇAMLI
MARKAR ESEYAN
MUSTAFA DEMİR
İFFET POLAT
İBRAHİM YASİN KIRICI
SALİH ÇAKIR
AYŞE BÖHÜRLER
SUNA TARHAN
AHMET HAMDİ GÖRK
HACI MEHMET BAYKURT
MUSTAFA ARABUL
BEYZA SINDIRAÇ
SERKAN HASER
AHMET YILDIZ
EMİNE ÇAKIR
HAMZA KULAKSIZ
SEVDE SENA DAĞLI
ENES KAŞKAŞ
HALİL POYRAZ
İSTANBUL 3. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NUMAN KURTULMUŞ
MEHMET MUŞ
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
MEHMET DOĞAN KUBAT
TÜLAY KAYNARCA
HALİS DALKILIÇ
EMİNE SARE AYDIN YILMAZ
NEVZAT ŞATIROĞLU
ZAFER SIRAKAYA
RÜMEYSA KADAK
AHMET MÜCAHİT ARINÇ
MUSTAFA YENEROĞLU
ERKAN KANDEMİR
ŞAMİL AYRIM
ALEV DEDEGİL
YILDIZ SEFERİNOĞLU
ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET
MÜRTEZA ZENGİN
AYHAN OĞAN
HAŞİM TAŞKIRAN
RUKEN KİLERCİ
RASİM ERDOĞMUŞ
HATİCE BOZDAĞ
MEHMET UMUR
OYA EREN
BÜLENT DURGUN
ZEHRA ERCAN
ALİ ÇEZİK
HASENE ÇAPAR
SEDAT SAYIMOĞLU
CAHİT KESKİN
SİNAN KARŞIYAKA
HAYRİYE KUZU
MEHMET EMİN AŞIKKUTLU
MÜNİR EREN
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