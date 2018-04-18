AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV canlı yayınında, Ciner Medya Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.
"ORTADA ALINAN BİR KARAR YOK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki yapılacan görüşmeye değinen Mahir Ünal, "Daha önceden planlanmış bir görüşmeydi. Abdülamit Gül ile Bahçeli arasında görüşme de daha önce planlanmıştı. Bahçeli'nin açıklamaları sonrası erken seçim görüşmesi olarak yorumlandı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli görüşecek. Bu bir teklif mahayetinde. Danışıklı bir dövüş söz konusu değil. Değerlendirmeler sonucunda gerekli ya da gerekli görülmez. AK Parti her zaman seçimlerin zamanında yapılması konusunda hassas olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesini görmek gerekir. Bizim bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. İki parti görüşme sonrası yetkili organlarıyla bunu değerlendirecektir. Bahçeli'nin teklifini değerlendirmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Liderlerden sonra parti organları da görüşecek. Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek. Ortada alınan bir karar yok. İktidar partisiyiz ince eleyip sık dokumalıyız." dedi.
MHP'nin teklifi reddedilirse ne olur sorusuna yanıt veren Ünal, "Parti sözcüsü olarak bu konuda bir değerlendirme yapmam doğru olmaz." diye konuştu.
28'inde İzmir, 6 Mayıs İstanbul kongremiz var diyen Ünal, "Bütün kongreler bitince büyük kongremizi yapacağız. Bayramdan sonra büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Eylül demiştik daha önce, Temmuz da olabilir, Ağustos da olabilir. Net bir karar yok." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki eleştirilerine yanıt veren Ünal, "Bunlar toplum içinde gazeteci, polis vs olarak var mıydı, var. Bunların finans, medya organlarına, yargı ayağına harekete geçince CHP delil mi var diyordu. Bunlar toplumda gazeteci, polis, öğretmen, bankacı olarak dolaşıyorlardı. Cumhurbaşkanımızın bunlar paralel demesiyle biz mücadeleye başladık. Devletin bir eylemde bulunması için bir belge olması gerekiyor. 17-25 ile birlikte ortaya çıkınca biz bunlarla savaşa başladık. Biz bunları en nihayetinde 15 Temmuz'da bunları def ettik mi, ettik. 15 Temmuz kontrollü darbe diyen kim, sensin. 20 Temmuz'a darbe diyen kim, CHP. Türkiye'ye yatırımcı gelmez diyorsun, Türkiye ile uğraşma. Erdoğan düşmanlığından Türkiye düşmanı haline geldin, yapma. Daha önceki ceberrut devlet anlayışı yüzünden bunlar bu kadar gizlenebildiler dedim. Beni bilen bilir, benim FETÖ ile nasıl mücadele ettiğimi de bilen bilir. Benimle ilgili zamanında bürokrat havuzu oluşturdular diye haber yaptılar bunlar. Sabah kalkıyorum hakaret, akşam yatıyorum hakaret. Türkiye kutuplaşmasın diyorsun. Söylemini öyle şiddetlendirip hakaret ediyor ki, cevap veriyoruz. Bana, Cumhurbaşkanımıza parmak sallama hakkını sana kim veriyor? İnsanların özel hayatına müdahale etme hakkını sana kim veriyor? Militanlar dediği kişiler bunu alkışlıyor, bu da başlıyor hakarete. " şeklinde konuştu.
Dış politikayı değerlendiren Ünal, "Trump'ın twitlerine alıştık. Onlardaki yargı da bizdeki yargı değil mi? Yargıya saygı duyacağız. Rahip dışındaki kararı verecek olan ne Trump, ne de yargı dışında biri değil. Kararı yargı verecek. Bizim kimyasal silah kullanımına karşı hava harekatını desteklememiz, ABD, Fransa, İngiltere'nin politikasını desteklediğimiz anlamına gelmez. Bizim dış politikamız çok katmanlı. Cumhuraşkanımız bölgede oyun kurucu. Ciddi bir ilişki, diplomasi yöneten tek lider. Türkiye'nin ekseni ABD mi, Fransa mı? Türkiye'nin ekseni Türkiye'dir. Türkiye'nin dış politikası tutarlı. Gerekli kimyasal silah kullandığında Esed'e düzenlenen hava harekatını destekleriz. Münbiç'te gereken harekatı planlarız. Zeytin Dalı'nı yaparız. Bizim eksenimiz Türkiye'dir." diye konuştu.
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