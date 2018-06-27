AK Parti’nin, 24 Haziran’da gerçekleşen milletvekili seçim yarışına dahil ettiği 600 milletvekili adayından 474’ü erkek, 126’sı kadındı. 295 milletvekili çıkaran AK Parti grubunun 242’si (Yüzde 82) erkeklerden, 53’ü (Yüzde 18) kadınlardan oluştu. AK Parti’nin, TBMM’ye girmeye hak kazanan milletvekillerinin yaş ortalaması ise 49 oldu. Anayasa değişikliğiyle seçilme yaşı, 25’ten 18’e düşürülmüştü. Partiler, seçimde 25 yaş altındaki adaylarını listelere koymuştu. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre AK Parti, bu yaş aralığında 57 adaya listelerinden yer verdi. 57 adaydan sadece 2’si vekil seçildi.
3 ENGELLİ VEKİL
Bir önceki parlamentodan 167 milletvekili, aday listelerinde kendilerine yer bulmuştu. Bu 167 isimden 160’ı yeniden milletvekili seçilmeyi başardı. 26. Dönem’den Meclis’e giren milletvekillerinin oranı yüzde 54 oldu. AK Parti’de, 295 milletvekilinden 283’ünün yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olması dikkat çekti. AK Partili 12 milletvekili ise lise veya ortaokul mezunu.
AK Parti, 8 engelli adayı listesine koymuştu. Bu engelli adaylardan 3’ü listeye girdi. Hakkâri’den Husret Dinç, İstanbul’dan Serkan Bayram ile Konya’dan Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti’nin engelli milletvekilleri oldu.
AK Parti’nin en genç adayı Kocaeli 11. sıra adayı Elif Nur Bayram (18), en yaşlı adayı Mardin 4. sıradan Ahmet Munip Yıldızoğlu (70) olmuştu. Bu iki isim de milletvekili seçilemedi. AK Parti’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak (22), en tecrübeli ismi ise Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü (69) oldu. AK Parti’nin Meclis’e giren 295 milletvekilinden 262’si evli, 33’ü bekâr.
SEÇİLEN MHP’Lİ VEKİLLERİN HEPSİ ÜNİVERSİTELİ
MHP, yeni Meclis’te 49 milletvekili ile temsil edilecek. Milletvekillerinin tamamı üniversite mezunu olan MHP’de vekillerin yaş ortalaması ise 51 oldu. Milletvekillerinin 45’i erkeklerden, 4’ü de kadınlardan oluşuyor. 16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa değişikliği ile seçilme yaşı 18’e indirilmişti. MHP, 18-25 yaş aralığında az sayıda genci aday göstermişti. MHP’den aday gösterilen 18-25 yaş aralığındaki adaylardan hiçbiri seçilemedi. MHP listelerinden milletvekili seçilen en tecrübeli isim, 70 yaşında olan Genel Başkan Devlet Bahçeli oldu. TBMM’ye girmeyi hak kazanan en genç MHP’li unvanını iki isim paylaştı. 33 yaşındaki Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile aynı yaşta Kayseri’den milletvekili seçilen İsmail Özdemir, MHP’nin en genç isimleri oldu. MHP’li milletvekillerinin meslekleri incelendiğinde hukukçular, ekonomistler, akademisyenler, mühendisler, iş insanları ve bürokratların ağırlıkta olduğu gözlendi.
CHP’DE 109 ÜNİVERSİTE 5 İLKOKUL MEZUNU VAR
Seçimlerde yüzde 22.6’lık oy oranıyla 147 milletvekili çıkaran CHP, yıllar sonra 13 ilde ilk kez milletvekilliği aldı. CHP’den Meclis’e girmeyi başaran milletvekillerinin profilleri de belli oldu. Meclis’te 147 sandalye ile temsil edilecek olan CHP’de, 65 milletvekili yeniden seçilirken; 82 milletvekili ilk kez Meclis’e girdi. CHP’de 147 milletvekilinden sadece 18’ini kadınlar oluşturdu. CHP, 1 Kasım 2015 seçimlerine göre de milletvekili sayısını 12 artırdı.
CHP’DE 34 VEKİLİN MESLEĞİ AVUKAT
CHP’nin en genç milletvekili Bartın’dan 1989 doğumlu Aysu Bankoğlu; en yaşlı milletvekili Deniz Baykal oldu. CHP’de 21 milletvekili 30-40, 58 milletvekili 40-50, 52 milletvekili 50-60 ve 15 milletvekili de 60 yaş üstü olarak profile yansıdı.
CHP’den milletvekili seçilen 147 milletvekilinden 5’i ilkokul, 2’si ortaokul, 10’u lise, 109’u üniversite mezunu. 21’i ise yüksek lisans ve doktorasını yapmış. CHP’li milletvekillerinin mesleklerine bakıldığında ise avukatlar ilk sırada yer alıyor. 34 avukat, CHP’den milletvekili seçildi. Avukatları 16 hekim, 14 mühendis ve 7 akademisyen takip ediyor. Serbest meslek sahipleri de CHP’li vekiller arasında önemli bir ağırlık oluşturuyor.
İYİ PARTİ’DE YAŞ ORTALAMASI: 57
24 Haziran seçimleriyle ilk defa TBMM’ye giren İYİ Parti’nin kadrosunun hemen hemen tamamı üniversite mezunu. İYİ Parti’nin 43 milletvekilinin sadece 3’ü lise mezunu. İYİ Partili vekillerden 3’ü kadın. Meclis’e giren vekillerinin yaş ortalaması da 57. İYİ Parti’de tecrübeli isimler ağırlıkta bulunuyor. 43 milletvekilinin 12’si eski vekillerden oluşuyor. 10. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doktoru Aylin Cesur, Tuğba Vural Çokal ve Şenol Bal İYİ Parti’nin Meclis’te görev alacak kadın vekil grubunu oluşturuyor.
İYİ Parti’den seçilen 12 eski vekilin büyük çoğunluğu daha önce MHP’de milletvekilliği yapan isimlerden. Bunlar, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Koray Aydın, İbrahim Halil Oral, Şenol Bal, Durmuş Yılmaz, İsmail Ok, Ümit Özdağ, Ahat Andican, Lütfü Türkkan, Metin Ergun ve Bedri Yaşar. İYİ Parti’den milletvekili seçilenler arasında eski KAMU-SEN Başkanı İsmail Koncuk da bulunuyor.
İYİ Parti grubunda doktor, akademisyen, işadamı ağırlıklı meslek profili öne çıkıyor. Grupta 7 doktor, 7 akademisyen, 6 işadamı, 5 mühendis, 3 hukukçu, bir emekli asker, 2 de büyükelçi bulunuyor.
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