Akhisar garajında bilet kavgası: 1 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde internetten aldığı biletle Yeni Garaj'a gelen bir müşteri, otobüsün gittiğini öğrenince bilet görevlileri ile yaşadığı tartışma sonucu 2 kişiyi bıçakla yaralayarak kaçtı. Yaralılardan 22 yaşındaki Adnan Can Tirat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Halil A. Akhisar'a 17 kilometre uzaktaki bir evde gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, Akhisar'dan Bursa'ya gitmek isteyen ve internet üzerinden bilet alan Halil A. isimli kişi pazartesi gece saat 01.30 sıralarında garaja geldi. Garaja geldiğinde otobüsün gittiğini fark eden Halil A. ile garajdaki bilet görevlileri arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Halil A. yanında bulunan bıçakla bilet görevlisi 22 yaşındaki Adnan Can Tirat ve yanındaki arkadaşı A.Ç.'yi yaraladı. Zanlı Halil A. olay yerinden kaçarken, yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde karnından ve vücudunun çeşitli yerinden bıçak darbesi alarak kan kaybı yaşayan Adnan Can Tirat kaldırıldığı yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Diğer yaralı A.Ç.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Halil A. ise güvenlik görevlilerince Akhisar merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinliova Mahallesi'nde bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Cinayet zanlısı Halil A.'nın kaçtıktan hemen sonra sosyal medya hesabı üzerinden, "Üzgünüm böyle olsun istemezdim" diye paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.