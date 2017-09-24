Akıl sağlığını tehdit ediyor

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) yayımladığı bir rapora göre, sosyal medya baskısı yüzünden genç kızlarda stres oranı, anksiyete ve depresyon gibi akıl sağlığı hastalıkları büyük oranda arttı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Guardian Gazetesi’ne bilgi veren NHS, kendilerine zarar verdikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılan 17 yaş ve altı genç kızlarda son 10 yılda yüzde 68 artış olduğunu açıkladı. Bu sayının yılda 10 bin 500’den bir anda 17 bin 500’e fırladığı ifade edildi. Bu durumun erkeklerde ise yüzde 26’nın altında olduğu belirtildi. Kızlarda bu artışın sebebinin, vücudundan memnun olmama, özgüvensizlik, kendine yetememe ve bunların getirdiği diğer kişilik problemleri olduğu ve bunun son 10 yılda büyük artış göstermesinde ise sosyal medyanın etkili olduğu ifade edildi.

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