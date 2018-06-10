Ankara’da enerji çevrelerinde, “20 milyar dolarlık dev dava” olarak nitelendirilen Akkuyu Nükleer Santralı’yla ilgili açılan bir davada karar çıktı. Mahkeme, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), Akkuyu Nükleer Santralı’na verdiği “elektrik üretim lisansı”nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Türkiye Barolar Birliği, Adana Barosu, Adana Tabip Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre ve Tüketici Koruma Derneği, Adana, Mersin Çevre Dostları Derneği, Antakya Çevre Koruma Derneği’nin de bulunduğu bir dizi kurum, kuruluş ve kişi, 18. İdare Mahkemesi’nde EPDK tarafından Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi’ne verilen elektrik üretim lisansının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı. Mahkeme, bu talebi reddetti. Davacılar, bu karara itiraz etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi, birkaç gün önce itirazı sonuçlandırdı. Mahkeme, söz konusu istemi reddetti.
SANTRAL HANGİ AŞAMADA
Sonucu değerlendiren enerji kaynakları, “Akkuyu Nükleer Santralı ile ilgili önemli bir eşik aşılmış oldu. Mersin’de, inşaat çalışmaları devam ediyor. Lisansla ilgili bir engel söz konusu değil” dedi. Santralın her birinin bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacağını belirtti kaynaklar, ilk ünitenin 2023’e yetiştirilmesinin hedeflendiğini anımsattı. EPDK’nın “inşası süren lisanslı projelerin ilerleme raporu”na göre Ocak 2018’de 4 bin 800 megavatlık santral yatırımında yüzde 0-10 aralığında bir gelişme sağlandı.
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