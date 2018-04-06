AA muhabirinin, "TSE 2018-2022 Stratejik Planı"ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için, standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlayan TSE, bu kapsamda çalışmalarına bir yenisi ekledi.

Temeli, 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferansla katıldığı törenle atılan Akkuyu NGS'de TSE önemli görevler üstlenecek.

TSE, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olacak ve Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacak, Akkuyu NGS'de kullanılacak ekipmanların imalat sürecinde uygunluk değerlendirmesi yapacak ve nükleer alanda milli kod ve standartları geliştirecek.

Yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırımı niteliği taşıyan ve Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak nükleer enerji santraline ekipman tedarik edecek imalatçıların kontrolleri, imalatın gözetimi, inşaat ve saha faaliyetlerinin denetimi projeleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile birlikte gerçekleştirilecek. 2022'ye kadar nükleer enerji alanında 220 den fazla imalatçı kontrolü yapılmasını hedefleyen Enstitü, nükleer gözetim alanında yetkinlik kazandırılan TSE, uzman sayısını artıracak.

Uzmanlara yetkinlik kazandırılması için bu alanda kariyer planının hazırlanıp uygulanması, yurt dışı staj ve eğitimler, nükleer güvenlik, teknik, proje ve sözleşme yönetimi eğitimlerinin alınması için faaliyetler yürütülecek. Bu yıl 10 uzmana yetkinlik kazandırılması için gerekli adımlar atılacak, 2022'ye kadar ise söz konusu yetkinliğe sahip uzman sayısı 140'a çıkarılacak.

Türkiye'nin yenilenebilir, nükleer enerji ve petrol-doğalgaz alanlarındaki politikaları doğrultusunda tesislerin imalat, kurulum, kabul süreçlerinde ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde TSE'nin muayene ve gözetim kuruluşu olması hedefleniyor. Bu sayede enerji sektörü başta olmak üzere ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme hizmetlerinde dışa bağımlılık, yeni, nitelikli ve verimli hizmet sunulması yoluyla azaltılacak.

Yenilenebilir enerji alanında rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi alanında gözetim, test ve belgelendirme altyapısını tamamlayıp hizmet vermeye başlayan TSE, 2022'ye kadar tüm yenilenebilir enerji santrali türlerinde uygunluk değerlendirme alanında dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.

Bunun için hazırlanacak faaliyet projesinde, yenilenebilir enerji alanında muayene gözetim hizmeti sunmaya yönelik olarak eğitim planının oluşturulması, yurt içi ve yurt dışı eğitimlerin alınması, işbirliklerinin arttırılması, tesis bazlı insan kaynağının geliştirilmesi, gerekli cihaz ve ekipmanların temin edilmesi planlanıyor.