AA muhabirinin, "TSE 2018-2022 Stratejik Planı"ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için, standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlayan TSE, bu kapsamda çalışmalarına bir yenisi ekledi.
Temeli, 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferansla katıldığı törenle atılan Akkuyu NGS'de TSE önemli görevler üstlenecek.
TSE, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olacak ve Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacak, Akkuyu NGS'de kullanılacak ekipmanların imalat sürecinde uygunluk değerlendirmesi yapacak ve nükleer alanda milli kod ve standartları geliştirecek.
Yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırımı niteliği taşıyan ve Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak nükleer enerji santraline ekipman tedarik edecek imalatçıların kontrolleri, imalatın gözetimi, inşaat ve saha faaliyetlerinin denetimi projeleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile birlikte gerçekleştirilecek. 2022'ye kadar nükleer enerji alanında 220 den fazla imalatçı kontrolü yapılmasını hedefleyen Enstitü, nükleer gözetim alanında yetkinlik kazandırılan TSE, uzman sayısını artıracak.
Uzmanlara yetkinlik kazandırılması için bu alanda kariyer planının hazırlanıp uygulanması, yurt dışı staj ve eğitimler, nükleer güvenlik, teknik, proje ve sözleşme yönetimi eğitimlerinin alınması için faaliyetler yürütülecek. Bu yıl 10 uzmana yetkinlik kazandırılması için gerekli adımlar atılacak, 2022'ye kadar ise söz konusu yetkinliğe sahip uzman sayısı 140'a çıkarılacak.
Türkiye'nin yenilenebilir, nükleer enerji ve petrol-doğalgaz alanlarındaki politikaları doğrultusunda tesislerin imalat, kurulum, kabul süreçlerinde ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde TSE'nin muayene ve gözetim kuruluşu olması hedefleniyor. Bu sayede enerji sektörü başta olmak üzere ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme hizmetlerinde dışa bağımlılık, yeni, nitelikli ve verimli hizmet sunulması yoluyla azaltılacak.
Yenilenebilir enerji alanında rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi alanında gözetim, test ve belgelendirme altyapısını tamamlayıp hizmet vermeye başlayan TSE, 2022'ye kadar tüm yenilenebilir enerji santrali türlerinde uygunluk değerlendirme alanında dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.
Bunun için hazırlanacak faaliyet projesinde, yenilenebilir enerji alanında muayene gözetim hizmeti sunmaya yönelik olarak eğitim planının oluşturulması, yurt içi ve yurt dışı eğitimlerin alınması, işbirliklerinin arttırılması, tesis bazlı insan kaynağının geliştirilmesi, gerekli cihaz ve ekipmanların temin edilmesi planlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.