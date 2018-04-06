"Şu ana dek 3 milyar dolar yatırım yapıldı. Yatırımcı bulamazlarsa, bu demek oluyor ki santral Akkuyu Nükleer tarafından yapılacak." diyen Novak, Rus devletinin nükleer şirketi Rosatom sahipliğindeki şirkete atıf yaptı.

Rusya şirketi Rosatom proje için yüzde 49 oranında yatırımcı arıyor. Proje finansmanının Rosatom ve ithalat ihracat ajans ve bankalarının da dahil olduğu partnerleri tarafından karşılanması planlanıyor