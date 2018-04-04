Türkiye’nin ilk nükleer santralı olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın temeli dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde telekonferans yöntemiyle yapılan temel atma töreninde konuşan Erdoğan, “Santralın ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Cumhuriyet’imizin kuruluşunun yüzüncü yılını enerji alanında tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız. Karbondioksit salımı bulunmayan nükleer santrallar temiz bir enerji kaynağıdır. Santral enerji güvenliğimize katkı sağlayacak” dedi.

Erdoğan, törende ayrıca şu mesajları verdi:

TARİHİ AN: Bugün ülkemizin kalkınması ve Rusya Federasyonu ile enerji işbirliğimiz adına gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Akkuyu Nükleer Santralı’nın temelini bugün burada dostum Putin ile birlikte atmanın bahtiyarlığını yaşıyor, kendisine ve kıymetli heyet üyelerine bu anlamlı günde heyecanımıza ortak oldukları için şükranlarımı sunuyorum.

ÖNEMLİ REFERANS:

Ülkelerimizin özellikle son 15 yılda ikili münasebetlerde kat ettiği büyük mesafe geleceğimiz adına çok önemli bir referanstır. Rusya Federasyonu ile birlikte birçok stratejik projeyi de hayata geçiriyoruz. S-400 hava savunma sistemleri, Türk Akımı doğalgaz boru hattı, şu an temelini atacağımız nükleer santral bunlardan sadece birkaçıdır. Bunun yanında ülkelerimiz bilhassa Suriye’deki terör tehdidinin ve çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi noktasında da yakın işbirliği içindedir.

AKKUYU 56’NCI OLDU:

Enerji güvenliğimizin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda enerji sektörümüzün her alanında yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Gelecek için yaptığımız planlamalar içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor. Halihazırda dünyada 31 ülke kullandığı elektriğin önemli bir bölümünü faaliyette olan 450 nükleer santraldan elde ediyor. Halen 16 ülkede 55 nükleer santral da inşa halindedir. Akkuyu ile bu sayı 56 oluyor.

‘İŞBİRLİĞİ RUHU İLE MESAFE ALDIK’

“Ülkemizin yarım asırlık hayali olan Akkuyu projesini hayata geçirmek de hamdolsun bize nasip oldu” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Akkuyu projesine karar verdiğimiz andan itibaren Putin başta olmak üzere tüm Rus bakanlarıyla siyasi ve teknik düzeyde çok yakın bir mesaimiz oldu. Böylesine çetrefilli bir konuda kısa sürede mesafe almamızın sebebi, süreç boyunca iki tarafın ortaya koyduğu işbirliği ruhudur.”





Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeline ilk harç döküldü



























































Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeline ilk harç döküldü

ENERJİ BAKANI BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR MİLADI YAŞIYORUZ

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesinin temelinin atıldığını kaydederek, “Birçok alanda kazandıracağı nükleer teknoloji kapasitesini de düşününce Türkiye için önemli bir miladı yaşadığımız açıktır” dedi. Albayrak, santral ile mevsime bağlı kalmadan, 7/24 kesintisiz elektrik üretileceğini vurgulayarak, “Üstelik bunu sıfır emisyonla yani çevreye zararlı hiçbir sera gazı salımı yapmadan gerçekleştireceğiz” dedi.

248 ÖĞRENCİ RUSYA’YA GİTTİ

Akkuyu’nun uluslararası izin ve standartlara uygun olduğuna dikkat çeken Albayrak, şunları kaydetti: “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Uluslararası Nükleer Danışma Güvenlik Grubu ve Avrupa İşletmeci Kuruluş şartlarında belirtilen tüm güvenlik standartlarına en uygun, ileri teknoloji ile inşa edilecek ve en son teknolojide bir santral olacak.” İnşaat ve işletme aşamasında ihtiyaç duyulan ekipmanın önemli bölümünün Türk şirketlerinden tedarik edileceğini belirten Albayrak, bu sayede yerli sanayiye milyarlarca dolarlık iş yaratılacağına dikkat çekti. Teknolojinin Türkiye’ye tam anlamıyla kazandırılması için şu ana kadar Rusya’ya gönderdikleri 248 öğrenciden 35’inin eğitimlerini bitirip döndüğünü kaydeden Albayrak, “Öğrencilerimiz bilgi ve tecrübeleriyle nükleer teknolojinin yerlileşmesi noktasında önemli rol oynayacak. İnanıyoruz ki ülkemiz dünyayla rekabet edecek kapasiteye ulaşacak” dedi.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN: 350 TÜRK ŞİRKETİ TEDARİK LİSTESİNE GİRMEK İSTİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Santralı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümü olan 2023’te devreye almayı planladıklarını belirterek, “Bu projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, ikili işbirliğimizin dinamik şekilde gelişmesinin simgesi olacaktır. Rus-Türk dostluğunun simgesi haline gelecektir” dedi.

Rus partnerlerin, Türkiye’nin küçük ve ortak ölçekli işletmelerinin aktif şekilde bu projeye katılmalarını teşvik etmek istediğini de kaydeden Putin, “Siparişlerin büyük bölümü Türk şirketlerinden alınacak. 350’yi aşkın Türk şirketi potansiyel tedarikçi listesine dahil olmak istiyor. Hem Türkiye’de hem Rusya’da yeni işyerleri kurulacak” dedi.

Erdoğan ve Putin, telekonferansla Mersin’in Gülnar İlçesi’ndeki santral sahasına bağlandı

20 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Toplam 4.800 megavat (MW) gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek. İlk ünite 2023’te işletmeye alınacak. 20 milyar dolara mal olacak santralın maliyetini Rusya karşılayacak. Türkiye, 15 yıl üretilecek elektriğin belli bölümünü satın alma garantisi verdi.

İŞLETMEDE VE İNŞASI SÜREN NÜKLEER SANTRALLAR NEREDE?

Ülkeler İşletmede olan NGS sayısı İşletmede olan kurulu güç (MW) İnşası süren NGS sayısı ABD 99 99.869 2 Fransa 58 63.130 1 Japonya 42 39.752 2 Çin 39 33.384 18 Rusya 37 26.111 5 G. Kore 24 22.501 4 Hindistan 22 6.240 6 Kanada 19 13.554 - İngiltere 15 8.9187 -

Ukrayna 25 13.107 2 İsveç 8 8.629 - Almanya 7 10.799 - İspanya 7 7.121 - Belçika 7 5.913 - Çekya 6 3.930 - Tayvan 6 5.052 2 İsviçre 5 3.333 - Pakistan 5 1.320 2 Macaristan 4 1.889 -

Slovakya 4 1.814 2 Finlandiya 4 2.764 1 Arjantin 3 1.632 1 Brezilya 2 1.884 1 Bulgaristan 2 1.926 - Meksika 2 1.552 - Romanya 2 1.300 -

Güney Afrika 2 1.860 - Ermenistan 1 375 - Iran 1 915 - Hollanda 1 482 - Slovenya 1 688 - BAE - - 4 Beyaz Rusya - - 2 Toplam 450 391.744 55

NOBEL’Lİ SANCAR ROL ALDI

Enerji Bakanlığı bir kamu spotu hazırlayarak nükleer enerjinin önemini anlattı. Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün kamera karşısına geçtiği kamu spotunun yönetmenliğini Mc Donald’s, Nissan ve Renault gibi markaların reklamlarını çeken Eric Will yaptı.

DÜNYA GENELİNDE HALEN 16 ÜLKEDE 55 NÜKLEER SANTRALIN İNŞAATI SÜRÜYOR

450 NÜKLEER SANTRAL GÜÇ ÜRETİYOR

Nükleer santralların geçmişi 70 yıla yaklaşırken elektrik üretimindeki payı yüzde 11’e ulaştı. Halen dünyada 31 ülkede faaliyette olan 450 nükleer santralın toplam kurulu gücü 391 bin megavat

Dünyada 1950’li yıllarda kurulmaya başlanan nükleer santrallar, küresel enerji üretimindeki paylarının yüzde 11’e ulaşmasıyla arz güvenliği açısından ciddi bir kaynak haline geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) verilerine göre, dünyada halen 31 ülkede faaliyet halinde olan 450 nükleer reaktörün kurulu gücü toplam 391 bin 116 megavata ulaşmış durumda. ABD, faaliyetteki 99 bin 869 megavat kurulu güce sahip 99 nükleer reaktörüyle açık ara ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 63 bin 130 megavat kapasiteli 58 reaktörle Fransa izliyor. Sıralamada 39 bin 752 megavatlık 43 reaktörle Japonya üçüncü olurken, ardından 31 bin 384 megavatlık 36 reaktörle Çin, 26 bin 111 megavatlık 35 nükleer reaktörle Rusya ve 23 bin 77 megavatlık reaktörle de Güney Kore geliyor.

FRANSA’DAKİ PAYI % 72

Gazete Habertürk'ün haberine göre küresel olarak 2016’da yüzde 2.6 büyüyen elektrik üretimi çerçevesinde, nükleer santralların üretimi de yüzde 2.1 artışla 2 bin 476 teravatsaati buldu. Dünyada nükleer santrallar konumunu pekiştirirken, Fransa 58 reaktörle elektrik ihtiyacının yüzde 72.8’ini söz konusu kaynaktan sağlayarak öne çıkıyor. Bu alanda Fransa’yı elektrik ihtiyacının yüzde 54.1’ini nükleer enerjiden karşılayan Slovakya, yüzde 51.3 ile Macaristan, yüzde 51.2 ile Belçika ve yüzde 50.2 ile Ukrayna takip ediyor. Nükleer enerji, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enerji arz güvenliğinin garantisi açısından önemli rol oynuyor.

ÜLKELERİN ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ NÜKLEER ENERJİ PAYI

Fransa %72.8 Slovakya %54.1 Macaristan %51.3 Belçika %51.2 Ukrayna %50.2

TÜRKİYE’DE TÜKETİMİN YÜZDE 10’UNU KARŞILAYACAK

Avrupa Birliği’nde elektrik üretiminin yüzde 25’i nükleerden karşılanıyor. Akkuyu ile inşa halindeki santral sayısı 56’ya yükselecek. İşletmeye alındığında Türkiye’nin elektrik tüketiminin yüzde 10’unu karşılayacak. Tüm üniteler devreye girdiğinde yıllık 35 milyar kilovatsaat (kWh), 2083 yılına kadar Türkiye’nin 2017’deki toplam üretiminin 7 katından fazla elektrik üretilecek.

12 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

- Her bir ünitede 80 bin parça ekipman kullanılacak.

- Projede 80 yerli ve yabancı şirket görev yapacak.

- Ekipman 200 işletmeden tedarik edilecek.

- İnşaat aşamasında bin 700 Rus, 6 bin 200 Türk çalışacak.

- İnşaatın en yoğun zamanında personel sayısı (inşaat, montaj dahil) 12 bin kişiye ulaşacak.

İTHAL KÖMÜR VE DOĞALGAZ YERİNE NÜKLEER SANTRAL

- Tüm üniteler devreye girdiğinde yıllık yaklaşık 35 milyar kilovatsaat (kWh), 2083 yılına kadar Türkiye’nin 2017’deki toplam üretiminin 7 katından fazla elektrik üretilecek.

- Akkuyu’ya eşdeğer elektrik üretmek için yaklaşık 6 bin 585 megavat (MW) ithal kömür veya 6 bin 400 megavat doğalgaz santralı kurmak gerekiyor.

- Akkuyu’ya eşdeğer termik santralda yıllık 13.5 milyon ton, 60 yıl için yaklaşık 800 milyon ton kömür ithal edilmesi gerekecek.

- Nükleer santrala eşdeğer elektriği doğalgazdan üretmek için yıllık 7 milyar, 60 yılda 420 milyar metreküp doğalgaz ithal etmek gerekecek.

- Doğalgaz santralı yerine nükleer santral kurulması ile atmosfere yıllık 16 milyon ton, 60 yıllık sürede yaklaşık 950 milyon ton karbondioksit gazı salımı engellenecek.

- Doğalgaz için ödenecek tutar yıllık yaklaşık 1.8 milyar dolar, 60 yıl için ise 105 milyar dolar olacak.

DÜNYADA ELEKTRİK ÜRETİMİNDE GAZIN PAYI DÜSERKEN, NÜKLEERİN PAYI % 11’E YÜKSELDİ

HEDEF TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Akkuyu Nükleer Santralı ile elektrik üretiminin yanı sıra Türkiye’nin nükleer teknolojiler alanında teknoloji transferi sürecinin de başlatılması amaçlanıyor. Akkuyu için Rusya’da yaklaşık 600 Türk mühendis eğitim alacak.

DÜNYANIN ÇEVRESİNİN 19 KATI KADAR ÇELİK

- Akkuyu projesinde dökülecek beton ile Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında gidip gelinebilir.

- Santralda kullanılacak 40 milimetre çapındaki çelik ile dünyanın çevresini bir; 10 milimetrelik çelikle 19 defa dolanmak mümkün.

- Akkuyu Nükleer Santralı’nın toplam kapalı alanı 7 bin 100 konuta eşdeğer olacak.