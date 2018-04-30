30 Nisan Pazartesi günü akşam ezan saatleri merak ediliyor. Bugün Berat kandilini idrak eden İslam dünyası oruç ibadetiyle de kandili değerlendirmek istediler. Oruç tutanlar iftar vakti yani akşam ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyorlar. İşte 30 Nisan il il ezan saatleri...

İSTANBUL AKŞAM EZANI SAATİ

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 30.04.2018 04:19 05:57 13:07 16:56 20:06 21:37 01.05.2018 04:17 05:56 13:07 16:57 20:07 21:39 02.05.2018 04:15 05:54 13:07 16:57 20:08 21:40 03.05.2018 04:13 05:53 13:07 16:57 20:09 21:42 04.05.2018 04:12 05:52 13:07 16:58 20:10 21:43 05.05.2018 04:10 05:51 13:07 16:58 20:11 21:45 06.05.2018 04:08 05:49 13:07 16:58 20:12 21:46

ANKARA AKŞAM EZANI SAATİ

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 30.04.2018 04:08 05:44 12:52 16:40 19:48 21:17 01.05.2018 04:06 05:42 12:52 16:40 19:49 21:19 02.05.2018 04:04 05:41 12:52 16:40 19:50 21:20 03.05.2018 04:03 05:40 12:52 16:40 19:51 21:22 04.05.2018 04:01 05:39 12:51 16:41 19:52 21:23 05.05.2018 03:59 05:37 12:51 16:41 19:53 21:25 06.05.2018 03:58 05:36 12:51 16:41 19:54 21:26

İZMİR AKŞAM EZANI SAATİ

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 30.04.2018 04:37 06:09 13:15 17:01 20:08 21:34 01.05.2018 04:35 06:08 13:15 17:01 20:09 21:36 02.05.2018 04:34 06:07 13:15 17:01 20:10 21:37 03.05.2018 04:32 06:06 13:14 17:01 20:11 21:38 04.05.2018 04:30 06:05 13:14 17:02 20:12 21:40 05.05.2018 04:29 06:03 13:14 17:02 20:13 21:41 06.05.2018 04:27 06:02 13:14 17:02 20:14 21:42

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