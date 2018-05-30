Her yıl biraz daha erken bir tarihe denk gelen Ramazan ayı bu yıl 16 Mayıs'ta idrak edilmeye başladı. Aksaray'da ikamet eden vatandaşlar 2018 Ramazan ayının 15. gün orucunu tutuyor. Müslümanlar için en kutsal ay olan Ramazan ayının 15. gün orucu Aksaray'da saat kaçta açılacak? Aksaray'da iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte Aksaray'da iftara kalan süre...

AKSARAY'DA İFTARA NE KADAR, KAÇ SAAT KALDI? (İFTAR VAKTİ 30 MAYIS)

Ramazan ayı, İslam alemi tarafından oruç tutularak idrak ediliyor. Ramazan ayının 15. gün orucunu tutan Aksaray'da iftar vaktini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 30 Mayıs Aksaray'da iftar vakti 20:07 olarak görülüyor.

AKSARAY SAHUR VAKTİ (31 MAYIS)

Ramazan ayının 15. gün orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 31 Mayıs Perşembe günü Aksaray'da sahur vakti (imsak) 03:30 olarak görülüyor. Aksaray'da saat 03:30’da okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 16. gün orucuna niyet edilecek.

AKSARAY İMSAKİYESİ

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GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:46 05:25 12:46 16:36 19:55 21:28 2 17.05.2018 Perşembe 03:44 05:24 12:46 16:37 19:56 21:29 3 18.05.2018 Cuma 03:43 05:24 12:46 16:37 19:57 21:30 4 19.05.2018 Cumartesi 03:42 05:23 12:46 16:37 19:58 21:32 5 20.05.2018 Pazar 03:41 05:22 12:46 16:37 19:59 21:33 6 21.05.2018 Pazartesi 03:40 05:21 12:46 16:37 20:00 21:34 7 22.05.2018 Salı 03:38 05:21 12:47 16:38 20:01 21:35 8 23.05.2018 Çarşamba 03:37 05:20 12:47 16:38 20:01 21:37 9 24.05.2018 Perşembe 03:36 05:19 12:47 16:38 20:02 21:38 10 25.05.2018 Cuma 03:35 05:19 12:47 16:38 20:03 21:39 11 26.05.2018 Cumartesi 03:34 05:18 12:47 16:39 20:04 21:40 12 27.05.2018 Pazar 03:33 05:17 12:47 16:39 20:05 21:41 13 28.05.2018 Pazartesi 03:32 05:17 12:47 16:39 20:05 21:42 14 29.05.2018 Salı 03:31 05:16 12:47 16:39 20:06 21:43 15 30.05.2018 Çarşamba 03:31 05:16 12:47 16:40 20:07 21:45 16 31.05.2018 Perşembe 03:30 05:16 12:48 16:40 20:08 21:46 17 01.06.2018 Cuma 03:29 05:15 12:48 16:40 20:08 21:47 18 02.06.2018 Cumartesi 03:28 05:15 12:48 16:40 20:09 21:48 19 03.06.2018 Pazar 03:28 05:14 12:48 16:40 20:10 21:49 20 04.06.2018 Pazartesi 03:27 05:14 12:48 16:41 20:10 21:50 21 05.06.2018 Salı 03:26 05:14 12:48 16:41 20:11 21:50 22 06.06.2018 Çarşamba 03:26 05:14 12:48 16:41 20:11 21:51 23 07.06.2018 Perşembe 03:25 05:13 12:49 16:41 20:12 21:52 24 08.06.2018 Cuma 03:25 05:13 12:49 16:42 20:13 21:53 25 09.06.2018 Cumartesi 03:24 05:13 12:49 16:42 20:13 21:54 26 10.06.2018 Pazar 03:24 05:13 12:49 16:42 20:14 21:54 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:24 05:13 12:49 16:42 20:14 21:55 28 12.06.2018 Salı 03:23 05:13 12:50 16:43 20:15 21:56 29 13.06.2018 Çarşamba 03:23 05:13 12:50 16:43 20:15 21:56 30 14.06.2018 Perşembe 03:23 05:13 12:50 16:43 20:16 21:57

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