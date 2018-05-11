İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Balıkesir'de konuştu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “İkinci tura kalır ve beni yardımcısı yaparsa, onun için çalışırım” sözleri sorulan Akşener, “Muharrem İnce zeki bir siyasetçidir. Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim” dedi.

İnce, Meral Akşener'in ikinci tura kalması halinde tutumunun ne olacağı ile ilgili soruya ise "Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim. Otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye'yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz, Muharrem İnce'ye koltuk aramıyoruz" demişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER