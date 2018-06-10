İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener İzmir Bergama'da konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi, "Meşhur bir çılgın projesi vardı. Kanal İstanbul, 65 milyar dolara mal oluyor. Sayın Erdoğan'a soruyorum; bu kaynağı nereden buluyorsun? Bunun faydası, getirisi ne olacak? Kimse sormayı akıl etmemiş ben sormaya devam edeceğim." dedi.
" 'Her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Gençlere iş, istihdam yaratacağız' diyorum. Gençlere iş vermek bir devletin görevidir. Devlet çocuğuna iş verene kadar anasının, babasının, arkadaşının önünde çocuğun boynunu eğemez diyoruz. 500'er TL vereceğiz. 'Kaynak nerede' diye yarım metre hopluyorlar.Türkiye'nin kaynağı var, hırsızların cebinde o kaynaklar. 453 milyar dolar borçlandılar. 2 trilyon dolar cebinizden para topladılar. Cebinize ne girdi, oğlunuz iş mi buldu, çocuğunuz tayin mi oldu? 'Çok pahalıya üretiyormuşsunuz.' Öyle diyorlar. Şehir hastaneleri yapıldı yandaş müteahhite verildi. Erdoğan bir TV'de dedi ki, hastaneler müşterilerle dolacak. Siz hastalanın ki yandaşın cebi dolsun. Köprüler, tüp geçitler, hepsi yandaş müteahhitin."
"Meşhur bir çılgın projesi vardı. Kanal İstanbul, 65 milyar dolara mal oluyor. Sayın Erdoğan'a soruyorum; bu kaynağı nereden buluyorsun? Bunun faydası, getirisi ne olacak? Kimse sormayı akıl etmemiş ben sormaya devam edeceğim. Çılgın projelerin sonuncusunu açıkladı. Adam kıraathane yapıyor, kıraathane. Yazıklar olsun, devlet kıraathane yapar mı?"
"Bizim kaynaklara gelelim; TRT'yi satıyorum. Çiftliğe dönmüş. Bir sürü ahmağa para kazandırıyorlar. Bunu özelleştiriyorum, oradan gelen parayla ve cebinizden giden paranın kalmasıyla gençlere işsizlik maaşı ödeyeceğim. İsrafı, çarpmayı, çalmayı engellediğimiz zaman, Türkiye'nin kamu satın almalarından yüzde 10 cebe giren para var. Emekliye 2 bayramda 2 maaş ikramiye vereceğiz dedik, 1000'er lira vereceğiz dediler. Onu da beceremediler, kimine 750, kimine 800 vermişler."
"Engelliler ile ilgili okullar açacağız, eğitimlerine çok önem vereceğiz. Otizmli çocuklara Norveç'te kod yazdırıyorlar, acayip para kazandırıyorlar,. Hem o çocuklar kazanacak, hem kazandıracaklar. Annelerin dinlendirilebileceği, çocukların eğitilebileceği rehabilitasyon merkezlerinin yapılması lazım. Biz önce Sayın Erdoğan ile arkadaşlarına iyi geldik. Atatürk ile problemlerini ortadan kaldırdık. Atatürk diyemiyorlardı, resmi törenlerde hep hastalardı."
"Biz kurulunca baktık, turp gibiymişler. Taşeron işçiler ile konuştuk yerine geldik. Çiftçi ile ilgili konuştuk, orada yalan söylüyorlar, biz düzelteceğiz. Polislerimiz ile ilgili 3600'ü söyledik, herkes programına aldı. İyİ Parti çiftçiye, köylüye iyi geldi. İYİ Parti öğretmenlere, eğitime de iyi gelecek. Biz siyasette demokratik siyaseti başlattık. Sonuçta seçmen kazandı, kazanacak. Benim 2 şapkam var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener. Şimdi size milletvekili adaylarımızı tanıtacağım."
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