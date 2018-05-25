İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim maratonunu Konya ve Karaman’da sürdürdü. Gazete Habertürk'ten Meltem Samancı'nın haberine göre Akşener’in mitinglerdeki konuşmalarından satır başları şöyle:

“Bakınız, dolar buraya gelirken 4.70’ti. Faiz artırıldı. Diyorlar ki: ‘Üst akıl sebep oldu.’ Tamam ama tedbirlerini açıkla kardeşim. Ne yapacaksın? Biz de yanında duralım. Doların yükselmesi sonucu ayağınızdaki ayakkabıdan başınızdaki şapkaya kadar her şeye zam geldiğinde ne olacak? Türk ekonomisinin içine tükürdünüz. 24 Haziran’dan sonra ekonomiyi düzeltecekmiş. Elini tutan mı var kardeşim? Bugünden düzeltsene. Konya’da organize sanayi bölgesinde ekonomik sorun sebebiyle 935 işçinin işten çıkarıldığını duydum. Şeker fabrikalarını sattılar biliyorsunuz. Satın alanları uyarıyorum. 25’inde bu satışları iptal edeceğim, sakın ola el sürmeyin.

Bir ‘One minute’ çektin, 9 yıl ekmeğini yiyorsun. O günden sonra İsrail’le ticari ilişki 5 katına çıktı. Mavi Marmara’yı hatırlayan var mı? Orada şehit olanları. Canını sattılar onların, kanını. Dedi ya: ‘Giderken bana mı sordunuz?’ Yarın 15 Temmuz’da şehit olanlar için de aynı şeyi söyleyecek.

‘Sağlık sisteminde çağ atladık’ diyorlar. Şehir hastaneleri yaptılar. Devlet kiracı orada. Doktor maraba, hasta mağdur. Maliyeti vatandaşın cebinden çıkıyor. Vatandaş, geçmediği otoyol ve köprülerin parasını ödüyor. Herkes batıyor, bunların müteahhitleri ayakta.

‘ÜLKE FEDA EDİLİYOR’

Bir adamın şahsı için, keyfini hoş tutmak için bir ülke feda ediliyor. Millet kararını sandıkta ortaya koyacak. Allah’ın izni ile Suriyeli kardeşlerimizi evlerine güvenli bir şekilde göndermeyi görev bileceğim. Bu ülkede adaleti, hukuku, rantın vatandaş nezdinde paylaştırılmasını sağlayacağıma söz veriyorum.

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