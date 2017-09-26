Binlerce adayın büyük merakla beklediği ALES Sonbahar Dönemi başvuruları bugün itibarıyla ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Peki ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ALES'e dair detaylar...

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru yapmak isteyen adayların, ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapması gerekmektedir. AİS'e giriş yapmak için adaylardan T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi istenir.

Sisteme giriş yapan adaylar, sol menüden "Başvuru Sürecindekiler" sekmesine tıklamalı ve ardından 2017 - ALES seçeneğine girmeli. Ardından başvuru ekranı gelecek ve adaylar bu ekran üzerinden başvurularını tamamlayacak.

Başvurular bugünden itibaren (26 Eylül) alınmaya başlandı ve 4 Ekim 2017 tarihine kadar sürecek. ALES sınav ücreti ise 90,00 TL olarak belirlenmiş durumda.

SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ: 19 Kasım 2017

SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ: 26 Eylül - 4 Ekim 2017

SAATİ VE SÜRESİ: 10:00, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ: 90,00 TL

ALES Sonbahar Dönemi GEÇ BAŞVURU GÜN: 18 Ekim 2017 (Sınav ücreti aynı gün ödenir. Bu adaylar sınava Ankara’da alınır.)

ALES Sonbahar Dönemi GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ: 135,00 TL

ALES SINAV ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

ALES Sonbahar Dönemi Sınavı'na girmek isteyen adayların, 90,00 TL sınav ücreti ödemesi gerekmektedr. Sınav ücretleri Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)'nden ödenebilir.

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla

Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

gelmeleri kesinlikle yasaktır.

SINAV SÜRESİNCE YASAK OLAN DAVRANIŞLAR

Sınav süresince adayların;

konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

salondaki görevlilere soru sormaları,

müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap alanlarında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmalar

yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

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