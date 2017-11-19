ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları tarihi (ÖSYM)

Bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen 2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES)'nın ardından adaylar sonuçlar için bekleyişe geçti. Sınavın ardından ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştıran adaylar, tarihi öğrenmek için internet üzerinde "ALES sonuçları" aramasını yapmaya başladı. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu sabah saat 10.15'te başlayan ALES'e binlerce aday katılım sağladı. 150 dakika boyunca sözel ve sayısal bölümlerden sorulan toplam 100 soruya doğru yanıt vermek için çaba gösteren adaylar, sınavın ardından da ALES sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı.

ALES sonuçları için açıklanma tarihini merak eden adaylar, internette de "ALES sonuçları" ve "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" aramalarını yapmaya başladı. Sorunun yanıtı ise ÖSYM'nin sınav takviminde yer alıyor.

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre, ALES sonuçları 21 Aralık 2017 tarihinde gün içerisinde adayların erişimine açılacak.

ALES SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor.

Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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