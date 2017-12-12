Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 19 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen ALES'in ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ALES sonuçları için ÖSYM'den gelecek olan haberi bekleyen adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihi belli mi? İşte detaylar.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2017)

ÖSYM tarafından 19 Kasım'da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için sonuçlar heyecanla bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekleyen adaylar, merakla bu tarihi internet üzerinde sık sık araştırıyor.

ALES sonuçları, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre 21 Aralık 2017 Perşembe günü açıklanacak ve binlerce aday sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. ALES sonuçları, yalnızca ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası üzerinden erişime açılacak ve adaylara herhangi bir sonuç belgesi gönderimi yapılmayacak.

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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