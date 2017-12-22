ALES sonuçları yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 19 Kasım 2017'de gerçekleştirilen ALES sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM tarafından açıklanan ALES sonuçları ve merak edilen her şey haberimizde.

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ÖSYM'DEN 2017 ALES SONUÇ DUYURUSU

19 Kasım 2017 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2017-ALES Sonbahar Dönemi) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Sınav sonuçları, 21 Aralık 2017 tarihinde saat 16:45’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanmış olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

2017 - ALES Sonbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

ALES SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

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