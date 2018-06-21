Alişan eşi Buse Varol ile paylaşımını eleştirenlere tepki gösterdi

Türkücü Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ile sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara tepki gösterdi. Alişan, paylaşımına “Çok özel ve mahrem bir fotoğraf evet… Karım beni yanağımdan öpüyor ve ben kendi sayfamdan paylaşıyorum yuh bana be!” notu düştü