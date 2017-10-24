Alman bilim insanları açıkladı: 'Yılan ve örümcek korkusu evrim kökenli'

- Reuters

Bilinen fobiler üzerine araştırma yapan bir grup bilim insanı, 6 aylık bebeklerin dahi, yılan veya örümcek gibi hayvanlarla karşı karşıya geldiğinde stres yaşadığını ortaya koydu.

Frontiers in Psychology dergisinde yer alan araştırmaya göre, bu korku, milyonlarca yıldır ölümcül olabilecek bu canlılarla bir arada yaşamanın bir sonucu.

The Times gazetesinin sonuçlarını aktardığı araştırmaya göre, yılan ve örümcek karşısında stres yaşayan bebekler, aynı tepkiyi gergedan ve ayı gibi hayvanların fotoğraflarına karşı göstermedi.

Bu konuda daha önce yapılan araştırmalar, bu korkuyu öğrenmiş olması muhtemel, daha büyük yaştaki çocuklar ve yetişkinler üzerinde gerçekleştirilmişti.

Araştırmanın başındaki isimlerden Leipzig Enstitüsü'nden Stefanie Hoehl, "Bebeklere, çiçek ve balık fotoğrafı yerine, yılan ve örümcek fotoğrafı gösterdiğimizde gözbebekleri dikkat çekici şekilde büyüdü" açıklamasını yaptı.

- BBC

'Bu korku 40 milyon yıldır birlikte yaşamanın sonucunda gelişti'

Aynı araştırmadaki bir başka isim olan Max Planck ise, "Yılan ve örümcek korkusunun evrim kökenli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Planck, bu canlılara gösterilen korku tepkisinin, 40 milyon yıldır birlikte yaşamanın sonucunda geliştiğini düşündüklerini de söyledi.

Araştırmacılar, aktarılma yoluyla geçen yılan ve örümcek korkusunun, gerçek anlamda bir fobiye, ebeveynlerin gösterdiği bir panik tepkinin gözlemlenmesi ile geçebildiğini de belirtiyor.

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