Almanlar artık Merkel'i oy pusulasında görmek istemiyor!

Almanya'da Merkel'in Hristiyan Demokratları ile Yeşiller ve Hür Demokratlar arasındaki koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından, Hristiyan Demokratlar (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) 'büyük koalisyon' için görüşmelere başladı.
Ancak Alman halkı, seçimlerin üstünden 3 ay geçmesine rağmen sonuçsuz kalan koalisyon görüşmeleri nedeniyle yeniden sandığa gitmek istiyor.
Alman Focus dergisinin yaptığı araştırmaya göre, Almanların sadece yüzde 30'u görüşmeleri devam eden büyük koalisyona ünay veriyor, yüzde 15'lik bir dilim ise azınlık hükümetini destekliyor.
Araştırmadaki en çarpıcı veri ise Angela Merkel ile ilgili. Araştırmaya katılanların yüzde 52'si, olası bir yeni seçimde Merkel'i Hristiyan Demokratların başında görmek istemiyor.
PARLAMENTO BAŞKAN YARDIMCISINDAN HİZMET SÜRESİ ÖNERİSİ
Araştırmalar Almanların çoğunluğunun Merkel'i oy pusulasında görmek istemediğini ortaya koyarken, parlamentoda da durum farklı değil.
Alman parlamentosunun başken yardımcısı Thomas Oppermann, yerel medyayay yaptığı açıklamada, Başbakan'ın görev süresinin 8 ya da 10 yılla sınırlanması gerektiğini söyledi.
Opperman, "Başbakan'ın ofisteki görev süresini 8 ya da 10 yılla sınırlamamız gerektiğini düşünüyorum. 10 yıldan sonra, demokratik prensiplerle uyumlu yeni bir momentum yakalamakta zorlanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2005 yılında göreve gelmişti.
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