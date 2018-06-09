Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen Suriye istihbarat şeflerinden Cemil Hasan hakkında Almanya'da insanlığa karşı suç işleme suçlamasıyla uluslararası yakalama emri çıkarıldı.

Suriye hava kuvvetlerine bağlı istihbarat servisinin çalışanlarının yüzlerce kişiyi dövdüğü, işkence ettiği, tecavüz ettiği ve öldürdüğü 2011 baharı ile 2013 yazı arasındaki zaman diliminde Hasan'ın tüm bunlardan haberdar olduğu ve sözkonusu olaylara onay verdiği belirtilerek, Alman savcılar 64 yaşındaki Hasan'ı yüzlerce mahkumun işkence görerek öldürülmelerini görmezden gelmiş olmakla suçladı.

Uluslararası Af Örgütü ve Berlin merkezli Avrupa Anayasal Haklar ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), sözkonusu kararı memnuniyetle karşıladı. ECCHR "harika haber" yorumunda bulunurken, Uluslararası Af Örgütü Twitter üzerinden "Zihnimizde işkence görmüş görüntüleri yanan herkes adına bu kişinin tutuklanmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Hasan hakkındaki suçlamaların tanık raporları ile görsel kanıtlara dayandığı belirtilirken, başsavcılığın uluslararası ceza hukuku biriminin 2011 yılından beri Suriye'de işlenen savaş suçlarına dair belge topladığı belirtildi.

Esad yönetiminin işlediği iddia edilen suçlar Almanya'da gerçekleşmemiş olmasına rağmen, suçu işleyen kişi başka türlü yargılanamayacağından ötürü evrensel yargı ilkesinin alanına giriyor. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'nda (FIDH) hukukçu ve koordinatör olarak görev yapan Clemence Bectarte, "dünyada ilk kez bağımsız bir yargının" Şam tarafından işlenen "geniş çaplı suçlara ilişkin bireysel sorumluluğunu tespit ettiğini" söyledi.

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