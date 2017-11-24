Öne Çıkanlar
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA

Almanya'da SPD üzerindeki 'büyük koalisyonu kurun' baskısı artıyor

Almanya'da Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisiyle koalisyon görüşmelerine girmeyeceğini açıklayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) üzerinde böyle bir koalisyona yanaşmasına yönelik baskı artıyor.

24.11.2017 - 15:11 | Güncelleme:
- EPA
SPD lideri Martin Schulz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'le görüştü

Almanya'da Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisiyle koalisyon görüşmelerine girmeyeceğini açıklayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) üzerinde böyle bir koalisyona yanaşmasına yönelik baskı artıyor.

Seçimlerden ikinci en büyük parti olarak çıkan SPD lideri Martin Schulz, koalisyon görüşmelerindeki tıkanıklığı aşmayı hedefleyen Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Tıkanıklık, seçimin ardından koalisyon için görüşme yapan CDU, Yeşiller ve Hür Demokratlar'ın görüşmelerinin çökmesinin ardından başladı. Müzakerelerde Yeşiller ve Hür Demokratlar'ın göç ve çevre gibi temel konularda uzlaşamayacağı anlaşıldı.

- BBC

Son hükümette CDU ile girdikleri koalisyonun ardından Eylül ayındaki seçimde büyük oy kaybı yaşayan SPD liderleri daha önce defalarca Merkel ile koalisyona girmeyeceklerini açıklasa da parti üzerinde bir koalisyona yanaşmasına yönelik baskı artıyor.

Bild gazetesine göre partinin muhafazakar kanadından Johannes Kahrs, Steinmeier'e koalisyonu düşünme çağrısında bulundu.

Gazete SPD'li Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in de koalisyondan yana olduğunu yazdı.

- BBC

SPD Eylül ayındaki seçimde 1949'dan beri en düşük oy oranını almıştı.

Tıkanıklığı aşmak ve bir erken seçimin önüne geçmek isteyen Cumhurbaşkanı Steinmeier bu hafta içi parti liderleriyle baş başa görüşmeler gerçekleştiriyor.

Siyasi kariyerinin en büyük kriziyle karşı karşıya kalan Angela Merkel ise bir azınlık hükümeti kurmaktansa erken seçimi tercih edeceğini söylüyor.

- BBC

Almanya'da koalisyon kurulana kadar Angela Merkel geçici başbakanlık görevini sürdürüyor.

  • Almanya seçimleri: Angela Merkel'in en kötü zaferi
  • İngiltere basını: Merkel'in zaferi aşırı sağın yükselişinin gölgesinde kaldı
  • Angela Merkel'in sakin gücü
  • Almanya'nın önünde ne seçenekler var?

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Çin'de bir anaokulda çocuklara kötü muamele iddiaları büyük öfke yarattı
Çin'de bir anaokulda çocuklara kötü muamele iddiaları büyük öfke yarattı
Almanya'da SPD üzerindeki 'büyük koalisyonu kurun' baskısı artıyor
Almanya'da SPD üzerindeki 'büyük koalisyonu kurun' baskısı artıyor
Facebook Rusların yarattığı yalan haber sitelerini açığa çıkarıyor
Facebook Rusların yarattığı yalan haber sitelerini açığa çıkarıyor
New York Times: Michael Flynn, Rusya soruşturmasında işbirliği sinyali veriyor
New York Times: Michael Flynn, Rusya soruşturmasında işbirliği sinyali veriyor
En az 415 torunu olan Diyarbakırlı Şahe Nine hayatını kaybetti
En az 415 torunu olan Diyarbakırlı Şahe Nine hayatını kaybetti
100 balon ve bir kamp sandalyesi ile havalandı
100 balon ve bir kamp sandalyesi ile havalandı
Bu kaseyi 38 milyon dolara aldı
Bu kaseyi 38 milyon dolara aldı
İngiliz basınının 'prosecco dişlere zararlı' haberi İtalya'yı kızdırdı
İngiliz basınının 'prosecco dişlere zararlı' haberi İtalya'yı kızdırdı
Türk Lirası'nın 3 ayda yüzde 17 değer kaybetmesi cüzdanınızı nasıl etkiliyor?
Türk Lirası'nın 3 ayda yüzde 17 değer kaybetmesi cüzdanınızı nasıl etkiliyor?
Financial Times: Merkez Bankası'nın yatırımcıların güvenini kazanması kolay değil
Financial Times: Merkez Bankası'nın yatırımcıların güvenini kazanması kolay değil
Financial Times: ABD ile gerilim ve Merkez Bankası'na yönelik endişeler yatırımcıları korkuttu
Financial Times: ABD ile gerilim ve Merkez Bankası'na yönelik endişeler yatırımcıları korkuttu
Euro, dolar ve sterlin rekor kırdı: TL'deki düşüşün 5 nedeni
Euro, dolar ve sterlin rekor kırdı: TL'deki düşüşün 5 nedeni